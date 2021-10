Mauricio Macri: “La transparencia no es solo una cuestión moral, es también un tema de eficiencia”

—¿Le gusta la vida de expresidente?

Sí, me gusta la libertad. La revolución de las comunicaciones y las redes sociales han creado la pérdida de privacidad y de distancia y eso genera que uno siente muchos momentos fuertemente la falta de libertad. No digo que no me gustan, pero...

—...son una presión constante.

Sí, porque hoy todo se sabe, todo se comenta y todo se discute. Antes había un espacio de trabajo puertas adentro donde uno podía planificar, ejecutar y después informar. Ahora cuando uno está planificando ya se está comentando y opinando. El cambio es enorme y tiene muchas cosas buenas porque se ha creado una libertad y un nivel de pérdida de miedo a expresarse en la gente, de votar libremente.

Pero también hay que buscar un equilibrio porque la democracia es un sistema de representación indirecta. No se trata de opinar todo el mundo a la vez, porque... ¿para qué elegimos a alguien que se supone que se preparó?

—¿Cuándo sintió usted la vocación política? ¿El secuestro tuvo que ver?

Mucho. Ahí sentí cómo mi vida volvía a empezar. Yo estaba vivo y no sabía el porqué. Las cosas de esos 15 días encadenado en un cajón de un subsuelo sin saber qué iba a pasar... Y ahí encontré que mi cabeza empezó a pensar en otras dimensiones. Empecé con una vieja pasión que tenía por el deporte y que finalmente es un servicio público porque no son sociedades comerciales. Es apa- sionante hacer cosas que ayudarán a más gente que en la actividad privada. Mi padre era muy importante pero por más importante que sea... lo privado siempre estará limitado a algunas decenas de miles de personas. Pero sé que, por ejemplo, un sistema de transporte nuevo se trata de millones de personas que viajan el año completo y que si funciona mejor sí voy a llevar a 500.000 personas a mejorar su vida. Es un cambio enorme y eso me fascina.

—Las últimas elecciones han cambiado muchas cosas en Argentina. ¿Está contento?

Mucho. Muy contento, pero mucho más... estoy orgulloso del pueblo argentino. Me dolía la decepción en el mundo, de cómo los argentinos habían vuelto a reincidir en cosas que no funcionaban. Yo decía que la vida es así, que a veces tenemos que dar dos pasos adelante, uno para atrás para definitivamente dar veinte. Esto iba a ser muy doloroso pero traería aprendizaje. En Argentina la cosa no estaba muy bien, el gobierno (de Alberto Fernández) no tenía rumbo ni plan. Pero hoy hay claramente un clima distinto en el país y realmente sí tenemos futuro. Somos una mayoría los que creemos y apostamos a la cultura del trabajo.

—Argentina ha tenido uno de los confinamientos más duros.

Sí, fue terrible. La cuarentena más larga del mundo y sí, también totalmente ineficiente, porque lo que ha quedado claro con este gobierno es la ineptitud, luego la mentira y la inmoralidad. La pandemia lo muestra todo, la cuarentena eterna arranca cuando teníamos unos cientos de casos de contagio o quizá menos y cuando el pico llegó seis meses después, eran 20.000 por día. Luego la mentira que siempre se justificaba y no compramos la vacuna por temas ideológicos, por la ineptitud, por la falta de transparencia en el accionar y después la inmoralidad. Después de tener al pueblo argentino encerrado, jugando con su salud mental y económica, pero primero la mental porque todo eso lo llevó muy mal. Muchos quedaron un mes o dos meses encerrados. Las autoridades increpaban y juzgaban a una mujer que salía a tomar un poco de sol después de meses de estar encerrada o alguien que se atrevía a ir al río en un bote solo, donde no contagia a nadie. Eso fue durísimo para los argentinos, un golpe muy duro porque nos sentimos agredidos, muy devaluados en tener autoridades que nos respetan tan poco.

—¿El partido libertario que ha surgido tiene futuro?

En general son economistas, pero representan la necesidad de cimentar definitivamente la libertad. Lo que ellos expresan son las ideas que yo he defendido desde que entré en política, ellos tienen un estilo distinto pero las ideas son las mismas. Mi espacio cree en eso. Los países que han avanzado en el mundo, son los que respetan la libertad, los que se animaron a comerciar entre ellos y los que aceptaron la disrupción tecnológica. Los que se fueron por la vía de restringir la libertad, encerrar y restringir la tecnología son los atrasados. Argentina es uno de ellos porque en estos 30 años está en este aprendizaje doloroso. En Argentina hay futuro y tenemos un futuro al que podemos ponerle valor pero realmente tenemos que soltar para que vuelva.

—Hay fuertes movimientos migratorios en toda América Latina. ¿Le preocupan?

Esto es sumamente dañino. Colombia está haciendo un esfuerzo extraordinario para mantener humanitariamente a todos los migrantes, pero realmente es difícil cuando hay debilidades económicas y sanitarias. Es muy grave lo que está pasando.

Por eso lamento que mi país se haya retirado del grupo Lima, pero nosotros vamos a volver alinearnos con aquellos que buscan las elecciones libres y transparentes en todos estos lugares.

—Venezuela, Cuba o Nicaragua...

Es muy frustrante, porque vengo peleando por ellos, principalmente por los venezolanos por la cercanía. Denuncié a Chávez como alguien que no era defensor de la democracia, hubo un momento en el que el petróleo estaba a $140 el barril... pero no se podía hablar mucho porque literalmente él era Papá Noel repartiendo los barriles. Pero todo ha sido destructivo de la autoestima del pueblo venezolano con una migración como nunca se ha visto en la historia. Han llegado más de medio millón de venezolanos a Argentina, que hacen entrar en crisis a los países limítrofes como Colombia. Es dañino. Y motorizado por el régimen cubano y ya han llegado las ramificaciones a Nicaragua. Está siendo sido un tema complejo, muy preocupante.