$!Maybeth Rodríguez, hermana del procurador, responde a Marino Zapete

En la carta, dirigida a Marino Zapete y recibida el pasado 26 de septiembre en la emisora Teleradioamérica (TRA) , Rodríguez Sánchez sostiene que la empresa a la que Marino Zapete hace mención no es de su propiedad y sentencia que las imputaciones que hizo sobre ella “son completamente falsas” por lo que escribe la carta con la finalidad de desmentir “punto por punto, con independencia de las acciones legales que me reservo por lo que es claramente un atentado contra mi honor”.

Maybeth Virginia Rodríguez Sánchez asegura que es “falso que yo haya sido o sea beneficiaria de una sociedad suplidora del Estado, de la que no soy ni nunca he sido social, accionista ni gerente. La sociedad Grupo Asimra, SRL, que usted menciona y que se ha dedicado al suministro de materiales asfálticos, tal cual lo puede verificar en el Certificado de Registro Mercantil No. 47258 adjunto, tiene como socios a las sociedades comerciales Hallstat Overseas, S.A., Consorcio Techsec Dominicana SRL y Occidental Wallis, Corp., y sus gerentes son los señores Johnny de Jesús Cabrera López y su hija Scarlet Cabrera Pérez, personas alegalmente responsables de todo acto comercial, compras, contrataciones y gestiones realizadas por dichas sociedades, por lo que invito a usted o quien pueda estar interesado a contactarles y preguntarles cualquier información sobre los contratos que dieron lugar a sus retorcidos comentarios. Siendo esos y no otros los socios y gerentes del Grupo Asimra SRL, que según usted violó los procesos de contratación previstos en la Ley número 340/06, lo menos que debería hacer, en respeto a sus oyentes, sería aclararlo. Si hay algo fuera de ley en esos documentos, le reto a denunciarlo y encaminar sus acciones contra los socios y gerentes certificados”.

Alega también que su firma en el contrato se da en calidad de apoderada para la firma, aunque no explica por qué. “El contrato exhibido en su programa, por cuenta del cual supuestamente el Estado pagó millones de dólares, nunca fue registrado, y peor aún, tampoco se erogó un centavo con cargo al mismo. Y si mi firma figura en el indicado contrato, aun cuando no fue ejecutado, no es en calidad de socia, accionista o gerente, sino tal como se lee en el mismo, de apoderada legal para esa firma, dada la imposibilidad física que para entonces acusaba a sus reales representantes para desplazarse hasta el órgano público y estampar su firma otorgándome un poder. Y no resulta ocioso, aclararle, aunque puede usted consultarlo con los abogados de su preferencia, que desde hace años no era servidora pública y que el cumplimiento de mi parte de dicho mandato o poder no contraviene ninguna disposición legal ni moral”, dice la carta.

Tras hacer el anuncio de que iba a salir de Teleradioamérica, Zapete dijo que en el programa El Dia de Huchi Lora de este lunes 30 el suscrito y el abogado Jorge Luis Polanco ofreceremos todos los detalles de los contratos millonarios en dólares firmados por Gonzalo Castillo y Maybeth Rodríguez Sánchez, la hermana del procurador Jean Alain Rodriguez.