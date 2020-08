$!Me voy con la frente en alto: Danilo Medina se despide

“ Gracias, pueblo dominicano, por confiar en nosotros. Gracias a todos, por elegirme una segunda vez. Me voy con la frente en alto . Trabajé más de doce horas al día, sin un solo día de descanso. Entregué todo mi tiempo y sacrificio a servir al pueblo dominicano”, manifestó durante la inauguración de un hospital en Neiba, provincia Bahoruco.

En el discurso, dijo que su mayor satisfacción iba a ser, a partir del próximo lunes, caminar por las calles del país como un ciudadano ordinario para recibir el saludo de sus ciudadanos y que le digan: "Gracias, Danilo, porque en tu Gobierno elevé mis condiciones de vida”.

Lamentó que no podrá entregar más obras porque la pandemia del coronavirus lo impide. Citó, entre las más importantes, a la presa de Monte Grande y la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar.

"Gobernando con respeto"-

Otro aspecto que mencionó el mandatario fue el de gobernar. Afirmó que lo hizo "respetando los derechos de los ciudadanos" ya que "no ha atropellado a nadie, no he perseguido a nadie por sus ideas”.

“He respetado el derecho a disentir del Gobierno. A nadie se ha pedido que rectifique en lo que dice. He permitido que la gente se exprese libremente y que digan lo que quieran. En definitiva, hay un jurado que tendrá que valorar si se hizo bien o se hizo mal, que es el pueblo”, dijo.

Además, garantizó que cumplió con su programa de Gobierno y que las políticas públicas implementadas fueron según las necesidades de la población.

"Cuando se midan las obras que se construyeron en la República Dominicana, en cualquier Gobierno que ha tenido el país, yo no creo que la gestión de Danilo Medina, no quede en primer lugar”, alardeó sobre sí mismo en tercera persona.

Coronavirus

La República Dominicana se enfrenta desde el primero de marzo a la pandemia del coronavirus, que provoca la enfermedad COVID-19, la que ha infectado a 83,134 personas, las cuales 33,795 no se han recuperado.

Además, ha provocado la muerte a 1,393.

Por tanto, el jefe de Estado exhortó a los dominicanos a respetar las orientaciones del Ministerio de Salud Pública.

Señaló que hay que pedirle a Dios que ilumine y ayude al nuevo Gobierno, "para que el progreso de la República Dominicana no se detenga”. “Si el Gobierno lo hace bien, se benefician los dominicanos y el país”, subrayó el mandatario.

“Gracias, sobre todo, al pueblo dominicano en su conjunto. Por ese inmenso honor que me dieron de ser su presidente durante estos ocho años. Gracias a todos”, se despidió.