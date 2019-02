$!Medina inicia rendición de cuentas esbozando logros: “más de millón y medio salieron de la pobreza”

El presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, inició su rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, esbozando los logros que asegura ha logrado en el país durante su gestión de gobierno y durante el 2018.

Más de un millón y medio de dominicanos que salieron de la pobreza, hacer descender la criminalidad, generar más empleo que nunca y extender los servicios públicos en cobertura y calidad.

También que el país ha sido el que más ha crecido en toda América Latina y el Caribe, que la pobreza y la desigualdad se siguen reduciendo años tras años y que la clase media continúa creciendo, fueron partes los éxitos que citó.

Los empleos creados, que los sumó en los seis años de su gestión ininterrumpida, alcanzan los 770, 000 y que el campo produce más de 85% de los alimentos que consumen el país mientras las exportaciones siguen creciendo llegando los productos criollos a más de 100 países.

Todas esas realizaciones que dijo haber logrado, lo presentó como una gran victoria de los dominicanos lograda gracias al esfuerzo de todos y como parte del compromiso que- dijo- asumió desde su primer discurso en agosto de 2012.

“En 2012 dijo que el amor a la patria que late en todos nuestros corazones lo transformaremos en el amor de los hechos y desde entonces, durante seis años que le he servido como presidente he trabajado sin descanso como les prometí para honrar esa afirmación. Para convertir en hechos, no palabra nuestro compromiso con el pueblo dominicano”.