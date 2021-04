$!Miembro electo de la Cámara de Cuentas asegura no tiene militancia política

El nuevo miembro electo del pleno de la Cámara de Cuentas, Mario Arturo Fernández Burgos, desmintió este miércoles que haya tenido militancia política partidaria, y que nunca ha sido subordinado de un proyecto político partidista, como se le imputara en las redes sociales por aparecer en una fotografía junto a la senadora Faride Raful.

Fernández utilizó su red social de Twitter para salir a desmentir y expresó: “Nunca he tenido una militancia política partidaria, ni he sido subordinado de un proyecto político partidista. Siempre he tenido simpatía por diferentes propuestas a través de toda mi vida y lo he expresado con libertad, por eso, no he borrado ni voy a borrar nada escrito”.

El sustituto de Margarita Melenciano y Félix Álvarez, que será juramentado este próximo jueves en el Senado de la República, señaló que siempre ha mantenido un compromiso en contra de la corrupción y la impunidad, y se manifestó a favor de una “justicia independiente y la transparencia institucional”.