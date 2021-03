Miembros del Comité Central del PLD exigen se aprueben las tres causales

En el noveno día del campamento en frente del Palacio Nacional en protesta para que se aprueben las tres causales del aborto, un grupo de miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) exigió al Gobierno se le respete el derecho a decidir de las mujeres.

Chanel Mateo Rosa Chupany, exdirector del Servicio Nacional de Salud (SNS), y miembro del Comité Central del PLD, señaló que en torno a las tres causales hay una percepción errónea debido a que las personas creen que la aprobación de las mismas sería una imposición.

"Las tres causales no son una imposición, y es importante aclarar esto porque se ha estado manipulando a una parte importante de la población aseverando que la aprobación de estas sería eso. Las causales lo que hacen es abrir un abanico de derecho, en el caso de las mujeres no las obligaría, sino que le da una opción en los tres casos que se han planteado", dijo Chupany.

Los miembros del CC, que se dieron cita en el campamento, manifestaron como un acto de responsabilidad social que se despenalice el aborto en las tres causales, es decir, cuando peligra la vida de la mujer, por violación o incesto y por embarazos no viables.

"Estamos convencidos que la despenalización de la interrupción del embarazo en las tres causales que mencionamos, no afecta en lo absoluto a los ciudadanos que no crean en esta alternativa, porque es estrictamente voluntario. Sin embargo, el no aprobarlo, afecta física y emocionalmente a aquellas mujeres que necesitan tener la opción de elegir cómo continuar su vida de una manera menos traumática", señaló Claudia Rivas Abreu.

Asimismo, el grupo de alrededor de 14 peledeístas realizaron un llamado a la sociedad y a los legisladores dentro del Congreso Nacional a que colaboren con la causa que es fundamental para las mujeres.

"Saquemos a la República Dominicana de esta condición de desigualdad para las mujeres innecesaria e injusta", indicaron los miembros del CC del PLD.

Los peledeístas criticaron las declaraciones del presidente de la República, Luis Abinader, sobre que no podía imponer su posición personal entre los legisladores para que aprueben las causales.

"Es muy fácil cambiar la Ley de Inapa, imponer una segunda mayoría en el Senado, tomar miles de millones en préstamos y para lo que tiene que ser real y que tiene que ver con los derechos de las mujeres al presidente de le hace tan complicado. El aborto está totalmente prohibido solo en seis países y uno de ellos es la República Dominicana. Vamos a darle la oportunidad porque esto no es un tema de provida o promuerte, es un tema de derechos humanos", manifestó Jorge Juan Felix Pacheco.