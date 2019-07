Milagros: “Cuando una cosa da tanto trabajo es porque tiene dificultades”

La exvicepresidenta del país Milagros Ortiz Bosch criticó este domingo la denunciada supuesta intención reeleccionista del mandatario Danilo Medina, para lo cual habría que modificar la Constitución de la República.

La política, que es dirigente del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), deploró que en esos aprestos se esté tratando de “cambiar la conciencia de legisladores”.

“Lo más duro, como mujer, es que he oído decir que están haciéndole ofertas a legisladores, a lo mejor sí o no que tienen problemas con la justicia, a cambio de que voten, o sea es la perversión moral que este país no puede seguir soportando”, adujo al ser abordada por periodistas durante un acto que realizó su partido este domingo en el Club San Carlos, en el Distrito Nacional.

Entiende que ese tipo de acciones tienen que acabarse en la nación. “Este país tiene que cortar entre lo que aquí está pasando y lo que hemos soñado. No es posible de que nos enteremos por la prensa de que eso se esté produciendo en este momento, dando dinero para cambiar conciencia y esa es la descomposición que nos ha traído el Partido de la Liberación Dominicana”, expresó.

Sobre las alegadas intenciones de Medina para optar por un tercer período gubernamental dijo: “Cuando una cosa da tanto trabajo es porque tiene dificultades”.

“Lo difícil de entender es que un hombre que se formó al lado de Juan Bosch esté buscando dinero, recursos, para conseguir los votos, le fue bien en la elección pasada, en el 16, pero tenía a Odebrecht “, agregó.

Una eventual candidatura presidencial de Medina y con ello los intentos para modificar la Constitución, es una denuncia y preocupación de varios sectores en el país. En los últimos días ha cobrado fuerza, debido a que se acerca la fecha en que el partido de gobierno debe escoger sus candidatos para las elecciones de 2020. El tema mantiene prácticamente dividido a la organización, entre los que están a favor y los que están en contra.

Precisamente hoy el expresidente y aspirante a la candidatura presidencial del PLD, Leonel Fernández, señaló que “hay un laborantismo en la sombra” para tratar de modificar la Carta Magna para habilitar al gobernante. Al hacer la denuncia dijo que ni él ni sus seguidores darán marcha atrás en su lucha contra ese propósito.

“Será un fenómeno de masas de carácter popular del pueblo dominicano expresándose, diciendo que se respete la Constitución de la República dominicana. A partir de mañana solo quedarían 18 días hábiles hasta el 26 de julio, cuando culmina la actual legislatura para que se intente modificar la Constitución. Serán un proceso forzoso, hay interés de cooptar legisladores de partidos de oposición que están en desacuerdo, sus direcciones políticas han expresado su desacuerdo para que se produzca una reforma constitucional, sin embargo hay un laborantismo en la sombra que nosotros rechazamos plenamente”, dijo durante una actividad que hizo.