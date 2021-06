$!Milagros Ortiz dice regidor de Higüey tendrá que “enfrentar la justicia”

La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, reprochó la noche de este martes lo expresado por el regidor de Higüey, provincia La Altagracia, Leonte Torres (Choli), de que todos los políticos que llegan al poder en el país usan los cargos que ocupan para “buscar dinero”.

La funcionaria dijo que luego de esas declaraciones, nada podrá evitar que el funcionario municipal “enfrente la justicia”.

Ortiz Bosch se refirió al caso a través de su cuenta de Twitter @OrtizBosch.

“El problema es ahora para el regidor de Higüey, Leonte Torres, que nada evita que enfrente a la justicia”, señaló la titular de Ética e Integridad Gubernamental.

Durante una entrevista Torres expresó que para nadie era un secreto el tipo de conducta de los políticos del país.

”Todo el mundo sabe que el político cuando llega a una posición, si puede buscarse un par de pesos con esa posición, se lo va a buscar...Pero y cuál es el problema, eso no es escondido”, dijo en un programa de televisión, que se ha hecho viral.

”Tú me solicitas a mí que tú vas a hacer una bomba de combustible. Oh, vamos a sacarte cuánto tú paga del arbitrio, tú pagas de arbitrio 150 pesos, ¿De quién son esos arbitrios? Del pueblo, ahora tú te vas a ganar en la acción de esa bomba a presente y futuro, 100 millones de pesos y tú decides decirme mira ayúdame con esto, háblame con los regidores, de lo mío yo te voy a dar cinco millones de pesos. Ah ¿y yo te voy a decir que no?. Dígame un regidor, legislador que le digan te voy a regalar cinco millones de pesos que le diga que no”, manifestó.

Posteriormente, el regidor, representante de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), negó lo dicho y aseguró que ese video estaba editado. También aseguró que es un hombre ético e incapaz