$!Ministerio de la Mujer: visibilizar su potencial sigue siendo un reto para las mujeres políticas

Las políticas dominicanas todavía tienen el reto de poder visibilizar su potencial dentro de una sociedad llena de estereotipos que le eclipsan sus capacidades bajo la sombrilla de un patriarcado que entiende que la política no es escenario para una mujer.

Pero, la política no se realiza en función de si la persona “tiene vagina o pene” sino que es un ejercicio de capacidad y de las oportunidades que se den a cada cual”, plantea la directora de Educación en Igualdad del Ministerio de la Mujer (MMujer), Laura Hernández.

Para hacer su observación, Hernández recuerda algunas frases que pretenden estereotipar a la mujer dentro el ámbito político: “Todavía a la mujer se le dice que se ponga los pantalones, que no tiene bolas para eso... pero esas frase no nos representan y además, si no le damos la oportunidad cómo podremos juzgar si hay o no capacidad”, se cuestiona.

Basada en número de electores que muestran una “grave brecha de género”, como el hecho de que solo 54 mujeres son diputadas en una matrícula en esa cámara legislativa de 190; solo tres senadoras en un total de 32; y 13 alcaldesas en un universo de 158; ve necesario que se analicen las prácticas culturales que limitan el pleno ejercicio político de la mujer y el que pueda lograr en la práctica la igualdad que rezan las leyes.

Parte del camino a recorrer, más allá de la necesaria reflexión a nivel social y partidario sobre oportunidades, tienen que ver con el manejo de las campañas, un aspecto en el que Ministerio hace énfasis durante este 1 y 2 de octubre, con la realización de dos talleres sobre “Marketing Político para Mujeres candidatas”.

Los talleres serán impartidos por la experta en marketing político para mujeres y catedrática universitaria, la brasileña Luciana Panke.

“El Ministerio de la Mujer, en su calidad de órgano rector para garantizar los derechos de mujer, ha ideado estos talleres en los que se trabajará con las herramientas para que las mujeres puedan despegar su imagen pública, manejarla en los medios, redes sociales, así como el discurso político que debe trabajarse en las campañas”, explica Hernández.

Los talleres se realizan mañana martes en el hotel Crown Plaza, en el Distrito Nacional, y el miércoles en el Gran Almirante, en Santiago.