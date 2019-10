$!Ministerio Público dice está preparado para recibir querellas de “eventuales delitos electorales”

Indicó que, al igual que en todos los procesos penales, es el Ministerio Público de cada demarcación el que realiza la investigación penal y no un fiscal electoral, “figura que no existe en ninguna ley y que ha sido confundida con una Procuraduría Especializada para Asuntos Electorales conforme la Ley Orgánica del Régimen Electoral No. 15-19 y la Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11, cuya misión es dar apoyo a las fiscalías, salvo casos excepcionales conforme lo indica de manera clara esta última ley”.