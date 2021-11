$!Ministro de Interior y Policía advierte que principal amenaza que tiene RD es Haití

El ministro de Interior y Policía, Jesús (Chú) Vásquez Martínez, admitió que no tienen ningún control sobre los extranjeros que viven de manera irregular en el país y que por esa razón empezaron, en el día de hoy, a inaugurar las primeras oficinas de registro de ciudadanos de otras naciones que residen en el territorio nacional.

Advirtió que actualmente la principal amenaza que tiene República Dominicana es Haití y que el Gobierno, junto a los demás sectores, están llamados a “defender el suelo patrio y tener identificados a quiénes están en nuestro territorio”.

“No podemos seguir viviendo en un país como chivos sin ley. Es decir la República Dominicana no puede seguir con ciudadanos extranjeros que viven en nuestro país y no tenemos ningún tipo de control sobre ellos”, dijo Vásquez Martínez.

El funcionario encabezó en la mañana de este lunes la inauguración en Dajabón de la primera oficina de registro de extranjeros desde donde se trasladó a Elías Piña a hacer lo mismo. Sostuvo que las dos oficinas de registros son las primeras de un total 40 que dispondrá el país, principalmente en las gobernaciones provinciales.

“La principal amenaza que tiene la República Dominicana en el día de hoy es Haití y nosotros estamos llamados a defender el suelo patrio y tener identificados quiénes están en nuestro territorio”, aseguró.

Sostuvo que las autoridades están llamadas a saber cuántos son los ciudadanos de otro país en República Dominicana, quiénes son y dónde están.

Afirmo que si los extranjeros se trasladan de un lugar a otro deben notificar sus movimientos.

Aclaró que registro no implica regulación porque, según explicó, son procesos diferentes.

“Quiero precisar que dicho registro no implica regulación, quiero que eso quede claro, saber dónde están, quienes son no quiere decir regulación son procesos totalmente diferentes e identificar al ciudadano que reside en República Dominicana de manera irregular porque de los que están de manera regular se tiene control sobre ellos. Los que están de manera irregular no se tiene control sobre ellos”, dijo.

Llamó a todos los sectores del país a apoyar la iniciativa porque no es un tema individual sino de toda la nación que procura blindar la seguridad.

Agregó que el apoyo de todos los sectores es fundamental para el avance y el desarrollo del país porque sin seguridad no se puede resguardar las fronteras y, por ende, tampoco garantizar la soberanía.