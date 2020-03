$!Minú: partidos violan la ley frente a la Policía Electoral

La dirigente política Minú Tavárez Mirabal denunció este domingo que los partidos tradicionales están cometiendo delitos frente a las autoridades de la Policía Electoral sin recibir sanción.

Criticó que militantes de los partidos políticos estén frente a los recintos electorales con gafetes que promueven a los candidatos.

Sobre el proceso electoral, indicó que hasta el momento hay pocas personas votando, aunque ha visto una masiva asistencia de personas jóvenes.

“De la gente que está votando si he podido apreciar mucha gente joven votando. Me encontré con varios que me dijeron que vinieron a convertir los cacerolazos en votados”, aseguró la política.

Recomendó a la población ir a votar “porque hay que dar un gran ejemplo y mensaje al país de que hay una voluntad de hacer las transformaciones necesarias en todos los municipios y distritos municipales” .