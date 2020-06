$!Monchy Fadul dice recientes encuestas buscan implementar “un fraude mediático”

Las encuestas publicadas recientemente que dan como ganador al candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, tienen la finalidad de implementar “un fraude mediático” para desconocer los resultados de las elecciones presidenciales del 5 de Julio.

La afirmación fue hecha por el delegado político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ante la Junta Central Electoral (JCE), José Ramón Fadul (Monchy), quien denunció que se trata de un plan manejado por sectores económicos.

“Se está tratando de implementar una especie de fraude mediático frente a las elecciones del 5 de julio. Hay sectores económicos interesados en llegar al poder a través de un partido determinado y están manipulando encuestas que no se corresponden con la realidad que está viviendo el pueblo dominicano”, sostuvo.

Sobre la credibilidad de las firmas encuestadoras que en los últimos días han publicado sondeos, el dirigente político aseguró que el prestigio “lo vamos a ver el 5 de julio”, fecha en la que República Dominicana realizará las elecciones presidenciales y congresuales.

“Cuando las encuestas son maquilladas y la verdadera encuesta se produzca el 5 de julio y vea el pueblo dominicano cómo se produjeron las elecciones, queremos que se reconozcan los resultados de esas elecciones, que no desde ahora se empiece a montar un escenario, mediante un fraude mediático de querer confundir a la población creyendo que está en primer lugar un candidato a ese nivel, y que mañana resulte perdedor de las elecciones y no quieran reconocer el proceso electoral”, dijo.

Monchy Fadul dijo que en otras encuestas, entre las que Sigma Dos, Cid Latinoamérica y las que maneja a lo interno el partido, el candidato del PLD está por encima de Abinader.

“Sabemos con el respaldo que contamos en la población dominicana y cómo el compañero Gonzalo Castillo goza de la simpatía de la población dominicana. Entonces, este plan mediático, manejado por sectores económicos por detrás, tienen una serie de encuestas que tienen el mismo contenido, prácticamente, para tratar de confundir a la población, y eso no va a pasar”.

Encuestas recientes

Este miércoles 24 de junio, según los resultados de la encuesta Greenberg- Diario Libre, si las elecciones se celebraran hoy, el 56 % de los votantes probables apoyaría a Abinader, un aumento de 4 puntos desde la encuesta que la firma realizó en febrero; el 29 % apoyaría votar por Gonzalo Castillo, un aumento de 5 puntos; mientras que el 12 % votaría por Leonel Fernández, 5 puntos menos desde febrero. Guillermo Moreno recibiría el 1 % mientras que los demás recibirían menos del 1 %. Solo el 2 % permanece indeciso.

Mientras que el lunes 22, los resultados de la encuesta Gallup- Hoy arrojaron un 53.7 % de la intención del voto para Luis Abinader; un 35.5 % para Gonzalo Castillo; un 8.6 % para Leonel Fernández, y un 1.3 % para Guillermo Moreno.

En tanto que ayer, el candidato Gonzalo Castillo lleva la delantera para ganar las elecciones del 5 de julio con un 42.9% frente a Luis Abinader, con un 39.2%, según la encuesta de la firma Polimetrics realizada a nivel nacional. El resto de los ciudadanos contestó que votaría por Leonel Fernández, con un 9.6%; Guillermo Moreno, con 1.8%; no votaría un 1.7%; mientras que no sabe o no responde un 4.8%.