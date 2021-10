$!Muerte de Macorís aviva el recuerdo de los crímenes de la Banda Colorá en los 12 años de Balaguer

Argumentos de Pérez Martínez y su defensa

En una entrevista, Pérez Martínez puso en claro su participación en la Banda Colorá, que a su juicio fue una respuesta a los golpes, traiciones y desengaños de que le causaron compañeros de la izquierda, que lo habrían dejado prácticamente indefenso cuando era perseguido por la Policía.

Entonces Pérez Martínez dijo que la creación del cuestionado grupo no fue obra del gobierno ni de la jefatura policial, como se dijo, sino de agentes de la embajada de Estados Unidos en el país, que tenían una línea de casería de las principales figuras de la izquierda dominicana.

En una entrevista concedida luego al programa Hoy Mismo en el 2017, Pérez Martínez expresó que el nombre de Balaguer no puede ser asociado a ningún hecho de sangre.

“Estamos hablando de una postguerra. En el país habría más de 40,000 armas ilegales, pero en el año 67 ya comenzó a organizarse en Cuba, con Caamaño, un grupo para venir al país e introducirse en las montañas...”, argumentó sobre las circunstancias del período balaguerista.

En el mismo año 2017, en una entrevista divulgada por el programa Revista 110, Pérez Martínez dijo que se sentía bien de haber vivido un proceso muy importante en la vida de la nación y que el país experimentaba su gran despegue hacia el desarrollo, lo cual, a su juicio, tenía que “ser visto como parte de todo lo que sucedió aquí después de la muerte de Trujillo”.

Pérez Martínez no se refirió a la Banda Colorá en la entrevista, pero sí a temas de actualidad en ese momento.

“Venir a la televisión y no decir que mí me duele ver la haitianización de este país sería extraño a mí mismo. A mí me duele lo que está pasando. Yo pienso que estamos perdiendo la República...”, enfatizó.

También dijo que es necesario ponerle freno a la delincuencia porque todo el mundo se siente inseguro en el país.