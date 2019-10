$!Navarro: “Gonzalo Castillo representa el cambio que busca República Dominicana”

Según Andrés Navarro, ese espíritu de cuerpo, con una armazón electoral en todo el territorio nacional, es el que proyecta el concepto “guerreros de la renovación”, con el que el político de Barahona hace gala en todos sus mítines electorales. Resaltó que sin el compromiso y la entrega del equipo que le arropa no se entiende el fenómeno Gonzalo Castillo.

Mientras que el jefe de las últimas campañas electorales del PLD y ministro de Turismo, Francisco Javier García, destacó la lealtad como la principal condición de Gonzalo Castillo.

“La lealtad no es una virtud que se puede aplicar un día sí y un día no. La lealtad es un hábito, por eso se dice que los seres humanos que tienen lealtad miran al cielo con humildad y los que no tienen lealtad, miran con soberbia”, subrayó.