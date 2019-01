$!“No hay ninguna prioridad en la lucha contra la delincuencia y la corrupción”

Preocupado porque, según dice, la seguridad ciudadana no es una prioridad del Gobierno, el precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, aseguró que el país ya no soporta más delincuencia.

Indicó que la situación ha llegado a tales extremos que el sector agropecuario dominicano ha tenido que asumir sus propias medidas de protección con una patrulla para su vigilancia.

Precisó que la indignación y la impotencia se han apoderado de ese sector y de la población, quienes se sienten indefensos ante los constantes hechos delictivos que se registran.

“En China se utilizan lentes que identifican facialmente a los delincuentes en las calles y nosotros estamos atrasados, no tenemos el 10% de las cámaras que debemos tener en los diferentes lugares y esquinas, para la lucha simple contra la delincuencia”, aseguró.

Abinader garantizó que en un gobierno suyo la prioridad sería atacar la delincuencia y disminuirla en un 50% en dos años.

Indicó que el PRM elaboró un informe hace tres años sobre la criminalidad y que lo envió al Gobierno, con muy buena fe para ver si adoptaba alguna medida, y sin embargo no tomó nada en cuenta.

“No hay prioridad en la lucha contra la delincuencia en el país. Aquí no se están dando los recursos”, enfatizó.

En ese sentido, prometió que, si ganara las elecciones, en el presupuesto del 2021 destinaría RD$35 mil millones más para la Policía Nacional y algunos renglones de las Fuerzas Armadas, a fin de mejorar los salarios, pero al mismo tiempo en procura de lograr una reforma gerencial y tecnológica.

Criticó que todavía en el país se encuentran cabos en los destacamentos, fungiendo como escribientes y asentando los casos en una mascota. “A ti te roban un carro en Río San Juan y a la semana no lo saben en Santo Domingo, y así no se va a resolver nada. Este país no soporta más delincuencia”, apuntó.