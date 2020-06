“No queremos señoritos en la mesa electoral”, declara Danilo Medina

El presidente de la República, Danilo Medina, declaró que no quiere cobardes en la mesa electoral durante los comicios del 5 de julio próximo.

Medina manifestó, en un acto de proselitismo en favor del candidato oficialista, Gonzalo Castillo, que los miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) “no pueden mandar señoritos a las mesas electorales”.

“El que no tiene valor para defender el voto que no vaya”, sentenció el mandatario en un video difundido en las redes sociales.

Sostuvo que pasa ser delegados en las elecciones “se necesitan personas que tengas agallas, valor y que sepan defender el voto” en las mesas electorales.

Medina también declaró que entre los miembros del PLD que actuarán como delegados políticos en los comicios de este domingo no quiere “cobardes” asegurando que “lo que está en juego no tiene precio”.

“Aquí por la dirección del partido no pueden mandar señoritos a las mesas electorales, el que no tiene valor para defender el voto que no vaya, a todo el que quiere que un dirigente porque su hijo le dan como cinco o seis mil pesos lo mande como delegado, no señor, ahí lo que está en juego no tiene precio", dijo.

Y agregó: "Entonces, dos cosas para ser delegados de mesas: formación, capacidad, que se sepan expresar, pero sobre todo que tengas agallas, que tengan valor, que sepan defender el voto (...). Siéntense y escojan a los mejores (delegados, a los que tengan capacidad de hacer la defensa del voto de manera callada. No queremos cobardes en la mesa electoral”, expresó el mandatario.