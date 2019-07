“No soy hombre de esconderme”, dice Tommy Galán sobre candidatura

El senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por San Cristóbal, Tommy Galán, acusado en el caso Odebrecht, aseguró este martes que decidió inscribirse como precandidato al mismo cargo el pasado día 29 de junio debido a que contó con el apoyo familiar y tiene “tranquilidad” en su conciencia.

El legislador, que deberá ir a juicio de fondo junto a otros cinco imputados por prevaricación, sobornos y otros delitos en la trama de corrupción desarrollada por la empresa Odebrecht, sostuvo que “en ningún momento” ha evadido sus responsabilidades.

“No soy hombre de esconderme y por lo tanto una cosa es el escenario político, en este caso, una decisión que compete a continuar sometido al escrutinio del voto del electorado”, respondió Galán, al ser cuestionado sobre si la intención de buscar nueva vez la senaduría tendría como propósito mantener la inmunidad parlamentaria de la que gozan los legisladores.

Galán dijo contar con un 80 por ciento del electorado, según sus estudios propios, e indicó que hay quienes buscan “sonido” y “pescar en río revuelto” con su figura.

“Mi conciencia está tranquila, que eIIos hagan lo suyo, en este momento mi papel no es rendirme, mi deber es seguir trabajando. Ante los atropellos padecidos no me amedrento, hoy; el deseo de servir a los demás es más fuerte que nunca”, pronunció Galán.

El legislador estuvo acompañado de los senadores peledeístas Charles Mariotti, Arístides Victoria Yeb, Juan Orlando Mercedes y Wilton Guerrero. También estuvo presente el senador del Partido Revolucionario Dominicano, Félix Vásquez.