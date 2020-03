$!Núñez Collado: para dialogar hasta “el patio” puede ser un espacio legal

Representación del PLD defiende al CES

El ministro de Turismo, Francisco Javier García y coordinador de la Comisión de Estrategia de la campaña de Gonzalo Castillo, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), indicó tras participar en el diálogo político para buscar salida a la crisis surgida tras la suspensión de las elecciones municipales que el que quiera organizar diálogos que lo organice, haciendo referencia a los jóvenes que han planteado un nuevo diálogo para este viernes.

Dijo que Agripino Núñez Collado fomenta la paz y que con la participación de hoy del PRM y el PLD se da una muestra de madurez política.

Javier García catalogó la plenaria como de mucha altura donde cada Partido hizo la exposición sobre los temas planteados en la agenda para caminar en una sola dirección hacia las elecciones municipales del 15 de marzo y las congresuales y presidenciales del 17 de mayo.

Externó que el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno son fuerzas políticas comprometidas con la democracia.

Sobre la negativa de la Fuerza del Pueblo de participar en el diálogo externó que allí no se aprueban las cosas por mayoría, sino por consenso.

"No importan cuántas personas participen, lo importante es que tu vengas y manifiestes tu posición, pero vivimos en una democracia y el que quiere venir al diálogo viene, y el que no quiere no viene", sostuvo.