$!Obispos preocupados por la juventud local, piden perdón

La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) pidió perdón a los jóvenes y a las familias afectadas por el “antitestimonio” de miembros de la Iglesia católica y les pidió no desanimarse ni perder la confianza en la comunidad eclesial “por las debilidades de algunas personas”.

“Como Iglesia pedimos perdón a los jóvenes y a sus familias que se han visto afectados por cualquier anti-testimonio de algunos miembros de nuestra Iglesia. Que debilidades de algunas personas de nuestra comunidad eclesial no les desanimen. Que la fragilidad y los pecados no sean la causa de perder su confianza. La Iglesia es su madre, no les abandona y está dispuesta a acompañarlos por caminos nuevos”, expresaron en su Carta Pastoral con motivo de la celebración del Día de la Virgen de La Altagracia.

Los obispos también alertaron sobre la criminalidad y los problemas que afectan a este segmento de la población en el país.

“En nuestra patria la mayor tasa de muertes por causas externas se registra en la población joven, por causa de accidentes de tránsito, homicidios y suicidios. Es muy alarmante que en los últimos años haya crecido el número de suicidios, especialmente de adolescentes y jóvenes, por lo que debemos prestar más atención a estos hechos”, dice la Carta.

Asimismo consideran que la violencia es un fenómeno multicausal que se manifiesta en el propio hogar del joven, en la escuela y en el barrio, así como en el uso inadecuado de medios de comunicación y redes sociales, entre otros.

“Si los niños y jóvenes se desarrollan en un ambiente de violencia familiar, cuando sean adultos, con mayor probabilidad, replicarán ese modelo. A esto se añade la creciente desigualdad y exclusión, la corrupción, el tráfico de drogas, la sexualidad desordenada que lleva a un grave deterioro moral y la ausencia de adhesión a valores humanos y cristianos, como factores determinantes que merecen una especial atención”, agregan.

También plantearon la preocupación que amplios segmentos de la población joven muestren niveles de apatía, y temor en participar de las luchas para la construcción de un porvenir colectivo de paz, de dignidad y de libertad democrática.

“En este proceso proponemos tres pasos fundamentales: escuchar, discernir y acompañar; un joven no puede alcanzar lo que aspira si no tiene quien le escuche, quien reflexione con él y quien le acompañe en su camino, por eso los adultos y las instituciones educativas, sociales, políticas y religiosas deben poner la atención necesaria a este segmento de la población dominicana que son el presente y el futuro de la Iglesia y de la sociedad”.