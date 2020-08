$!Octavio Líster renuncia de forma “irrevocable” del PLD

Octavio Líster Henríquez, actual embajador dominicano en Costa Rica y exdirector del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (Depreco), anunció este miércoles su renuncia “formal e irrevocable” del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Líster comunicó que también renuncia a ser miembro del Comité Central de la hasta hace pocos días organización de Gobierno.

Su decisión la comunicó en una carta que dirigió al secretario general del partido morado, Reinaldo Pared Pérez, en la que le explica que no se siente “identificado” con la organización, debido a que el “pragmatismo se impuso a los principios y valores éticos que le dieron origen”.

La misiva fue enviada desde San José, Costa Rica, donde se desempeña como embajador hasta ahora. El documento tiene fecha del 17 de este mes.

“No omito decirle que un dejo de nostalgia me embarga, pues cuando ingresé como circulista hace más de 37 años, nunca pude imaginarme que el partido al que serví bajo la premisa de ‘servir al pueblo’, y para el que trabajé por la construcción de un mejor país; desde diferentes posiciones, tanto electivas como administrativas, incluso, poniendo en riesgo hasta mi integridad personal; hoy no me siento identificado con el mismo porque el ‘pragmatismo’ se impuso a los principios y valores éticos que le dieron origen”, acotó

Por tales razones, sostuvo, decidió tomar otro rumbo en búsqueda del camino perdido.

“Le solicito encarecidamente comunicar la presente renuncia a la Secretaría de Organización, para que mi nombre sea excluido del padrón electoral del Partido de la Liberación Dominicana.