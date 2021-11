$!Omar Fernández presenta proyecto de ley para prevenir la delincuencia en el país

Estableció que la seguridad ciudadana es un compromiso sin banderías políticas, razón suficiente para que la población y sus representantes respalden este y otros proyectos que sirvan de base para la transformación social.

“Combatir la delincuencia, no se trata solo de macana o represión, más bien debemos apostar a la prevención, es por esto que desarrollamos y proponemos el Centro Nacional de Criminología, porque lo que no se entiende, no se puede mejorar”, dijo.

Manifestó la necesidad de que las políticas contra el delito sean permanentes y sistemáticas, y no que respondan a crisis mediáticas, por lo que sugiere poner ahínco en conocer la raíz de los problemas.

Agregó que, ese centro asesorará a los organismos de seguridad del Estado y fortalecerá la toma de decisiones para reducir la violencia.

La institución tendrá un Consejo Consultivo con representantes de 12 instituciones de carácter judicial, social y de seguridad del Estado, y un Consejo Directivo representado por un director General y directores de Áreas Científicas.