$!Oposición se impone y diputados no conocen estado de emergencia

Pese a que bien temprano el vocero de la bancada de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, llegó a ese hemiciclo con la intención de resolver el impase con un consenso que diera con la aprobación, la oposición mantuvo su palabra y unificada determinó que no era posible conocer una agenda para alcanzar una quinta prórroga.

La pieza, que fue aprobada el martes por el Senado de la República, no logró pasar en la Cámara Baja al no alcanzar el quórum requerido para que se conociera la agenda. Eran los 96 votos que necesitaba Radhamés Camacho para sancionar la agenda del día, que quedó corta por falta de tres sufragios.

Oposición sigue firme

El vocero de los diputados del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), Alfredo Pacheco, salió enardecido de la sesión celebrada a puerta cerrada y dijo que la oposición unificada no votó, porque lo único que se busca es continuar haciendo política con la pandemia.

“El ministro de Salud Pública faltó a la verdad retorciendo datos sobre la pandemia. Está comprobado que cuando quieren que se apruebe prórroga dan cifras diferentes, divorciadas de la realidad, pero el ministro de Salud Pública se ha descalificado, lo hemos cogido con las manos en la masa, alterando los datos”, argumentó Camacho.

Mientras que el portavoz de la bancada de diputados del partido Fuerza del Pueblo, Henry Merán, adelantó que este viernes “ocurrirá lo mismo, no habrá quórum”.

“El PLD y sus aliados no pudieron establecer el quórum reglamentario para conocer la agenda, porque la oposición monolíticamente no está de acuerdo en aprobar una prórroga que no es sanitaria, sino política, en procura de apuntalar una candidatura natimuerta”, señaló.

En tanto que el vocero reformista, Máximo Castro Silverio, dijo que su bloque no votaría por la petición del Poder Ejecutivo de 17 días más al estado de emergencia.

La falta de quórum tumbó los alegatos hechos por el diputado reformista, Pedro Botello, quien afirmó, sin dar nombres, que el Gobierno sobornaría con 100 millones de pesos a 10 congresistas para que aprueben la petición de estado de emergencia.

El portavoz de los diputados oficialistas, Gustavo Sánchez, le retó a que mencione los diputados que han sido sobornados y dijo ser capaz de renunciar si eso se confirma.

El país está en la segunda fase de la desescalada para reactivar la economía. El Ministerio de Salud Pública informó en su boletín número 83 que en el país hay 20,808 personas infectadas por COVID-19 y 550 fallecidas.