$!Orden departamental del Ministerio de Educación quedaría anulada si no complace a las iglesias

El reverendo Elvis Medina reveló que el presidente Danilo Medina dispuso que un miembro de la iglesia católica y otro de la iglesia protestante, formen parte de la comisión que se encargará de hacer las evaluaciones, con relación a la orden departamental del Ministerio de Educación sobre la igualdad de género y que solo basta que uno de estos no esté de acuerdo con el método o texto a enseñar, para que la misma quede anulada.

Según Medina, el texto de la orden no está mal, pero si lo que se pretendía hacer “y sobretodo la composición de los que elaborarían el programa de Educación Sexual, que a todas luces estaba amañada y podía ser manipulada y se pretendía, según han interpretado grupos religiosos establecer la famosa ideología de género”.

A juicio del Enlace entre el Poder Ejecutivo y la Comunidad Cristiana, con la ideología de género se busca plantear que con la sexualidad no se nace, “que la sexualidad es una condición social, que depende mucho del estado subjetivo de las personas, que si te sientes que eres hombre, eres hombre o que si te sientes mujer, eres mujer independientemente de tu estado natural”.

Explicó que si esto se aplica, generaría una gran confusión en la niñez y en el país y agregó que las encuestas que se hicieron en torno a este caso, la población completa rechazó la propuesta que “se pretendía ir en esa dirección y todos los grupos religiosos nos expresamos de manera abierta”.

Explicó que como funcionario del Gobierno y de la iglesia decidió buscar la opinión del presidente Danilo Medina “ya a raíz de esto nos recibió con un grupo de líderes y el Presidente entendió que como la orden departamental del Ministerio de Educación no habla de ideología si no de equidad, se estableció que lo que iban a elaborar la metodología y la enseñanza tenían que estar incluidas la iglesia católica y la protestante”.

Asimismo Medina sostuvo que fue cuando el Presidente dispuso que en esta comisión deben estar presentes un sacerdote y un pastor evangélico, ambos con derecho a veto, si es necesario.

“Esto significa que aunque la mayoría estén de acuerdo con las enseñanzas, basta con que el pastor o el sacerdote no lo estén para que no se implementen y después que se apruebe el método y contenido este programa, entonces pasa al Consejo Nacional de Educación y una vez sea aprobada aquí, se convierte en ordenanza y después va al despacho del Presidente, ya esos temores que yo tenía, ya no los tengo, yo se de la capacidad de la iglesia católica y del pastor que fue designado para estar en la Mesa del Diálogo”, dijo.

Indicó que la ideología de género es un estilo de instituciones globales “que están empujando en esa dirección, e incluso ya hay países que están permitiendo el matrimonio entre infantes y hay lugares donde hay propuestas de matrimonio con animales, porque todo es un deseo de satisfacción, lo que te produzca placer, es bueno y de ahí es que sale el planteamiento de la ideología de género, es un movimiento fuerte, es un movimiento global, es una agenda global”.

“En estos momentos, la decisión del Presidente ha ganado apoyo, eso que dispuso que el sacerdote y el pastor evangélico tienen derecho al veto, que basta con que uno de los dos diga que no está de acuerdo a lo que se quiere enseñar, es suficiente”, agregó Medina tras ser entrevistado en su despacho del Palacio Nacional.