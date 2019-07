$!Ortiz Bosch dice que el PRM no ofrece dinero a legisladores para que cambien de posición

La alta dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Milagros Ortiz Bosch, expresó este domingo que ese partido no ofrece dinero a legisladores para que cambien de posición en el Congreso Nacional.

La exvicepresidenta de la República aseguró que es posible que algunos dirigentes en el PRM realicen esas acciones, pero enfatiza que esa no es línea del partido, sino una actitud individual.

“Lo que no hemos hecho nosotros es estar dando dinero para que cambien de posición, es muy posible que personas emocionales cometan un fallo, pero el partido no. No es un asunto de partido es un asunto individual”, añadió Ortiz Bosch al previo a participar hoy en la Convención Nacional Extraordinaria- Reforma Estatutaria de la organización.

Y agregó: “Nos parece que estamos creando un partido que tiende a ser organizado, este acto es uno más de un camino que hemos escogido de ser un partido con una oferta política diferente y es la única manera de vencer el desencanto en la política que ha causado el PLD durante tantos años”.

Cientos de delegados, dirigentes y militantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) participaron este domingo en el Club San Carlos de la Convención Nacional Extraordinaria- Reforma Estatutaria de esa organización política, que aprobó la reforma a cinco resoluciones de sus estatutos para ser adecuados a la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

La plenaria en que no participaron ni Luis Abinader ni el expresidente Hipólito Mejía, fue encabezada por el presidente y la secretaria general, José Ignacio Paliza y Carolina Mejía.