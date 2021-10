$!Pacheco denuncia nepotismo en el gobierno del PRM

Código penal

Reforma fiscal

En cuanto a la Reforma Fiscal, el legislador dijo que es la decisión más importante que deberá tomar el presidente Luis Abinader en el tiempo que dure al frente del Estado.

“La Reforma fiscal no es buena de por sí, es mala, porque golpea a todo el mundo, arriba, abajo y en medio, pero es peor no hacerla y el presidente Luis Abinader se debate en esa circunstancia, porque es él quien decide si la envía o no al Congreso, luego de ser debatida con diversos sectores de la sociedad”, precisó.

Reiteró que antes de presentar un proyecto de tal magnitud hay que socializarlo con diversos sectores de la sociedad, luego el presidente de la República decidirá el siguiente paso, “y nosotros estaremos en el Congreso a la espera del siguiente paso, pero yo estaré en la mejor disposición de ayudar a mi presidente”.

Expresó que el país debe manejarse en un contexto internacional hostil, con alza de las materias primas, de los commodities, de los fletes, y del petróleo, por lo que una reforma fiscal es necesaria “o tendremos que seguir por esa alocada política de endeuda”, porque el país tiene un déficit que ronda en un tres o cuatro por ciento y eso de alguna manera hay que taparlo.

Agregó que también el gobierno está preparando un proyecto para la reforma integral de la Seguridad Social, cuyo proyecto está en manos de una comisión especial, ayer también se conformó una comisión para revisar lo del adelanto del 30 % de las AFP.