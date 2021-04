Pacheco pide disculpas a los dominicanos por incidente con diputado Botello

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, pidió este jueves “sus más sinceras disculpas” por la discusión protagonizada entre él y el diputado Pedro Botello durante la sesión del pasado miércoles en esa casa legislativa.

Señaló que dentro de la Cámara de Diputados hay 190 legisladores, donde la “inmensa mayoría” son personas respetuosas que tienen un compromiso con los lectores que los eligieron por lo que lamentó haber incurrido en un incidente que catalogó como “feo”, en el cual él y el diputado Botello se vociferaron algunos improperios.

“Lo admito públicamente, me dejé provocar y llevar hasta ese terreno. Soy humano y como ser humano no soy imperfecto, no me vanaglorio de eso y trato cada día de ir corriendo las imperfecciones por eso no tuve anoche ningún reparo ni remordimiento en preparar una disculpa pública”, sostuvo el presidente de la Cámara de Diputados.

Aseguró que entiende que los congresistas deben tener un comportamiento adecuado, aunque sea provocado, por lo que reiteró sus disculpas al país, aunque reconoce que muchas personas no las aceptarán.

“Así como le pedí disculpa al país por el comportamiento que en el caso mío tuve que observar debido a circunstancias ajenas a la voluntad de mi país, también a ustedes mis queridos colegas (diputados), quiero disculparme porque sé que no es el temperamento que ustedes esperan de mi”, dijo Pacheco, quien recibió un aplauso por sus compañeros durante una actividad en la Asamblea Nacional.

Manifestó que en otra oportunidad no se dejará provocar si volviera a ocurrir una situación de esa naturaleza, al mismo tiempo que destacó que muchas personas se han aprovechado de la situación para señalar situaciones ajenas a su persona.