$!Paliza afirma que funcionarios señalados por casos de corrupción deben responder ante el Ministerio Público

El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, indicó este viernes que las autoridades de Gobierno están enfocadas en generar mayores niveles en el control de la transparencia, por lo que señaló que cualquier funcionario que sea señalado por casos de corrupción administrativa debe responder ante el Ministerio Público.

Paliza se refirió específicamente a los escándalos ocurridos recientemente en los que están involucrados varios empleados de la Lotería Nacional y de la Autoridad Portuaria de Puerto Plata.

“El Gobierno del presidente Luis Abinader desde el inicio ha dado señales muy contundentes en favor de institucionalizar el país, de generar mayores niveles de controles, transparencia y sobre todo de independencia de las estructuras vinculadas a la persecución de justicia y ha sido un modelo que se ha impulsado desde el inicio”, señaló el funcionario.

El ministro Administrativo explicó que cualquier funcionario o servidor público que en un momento determinado pueda ser sujeto de algún nivel de investigación o cuestionamiento a través de las estructuras de investigaciones deberá responder ante las autoridades correspondientes.

Paliza explicó que, en el caso de la Lotería Nacional, todo el que haya tenido algún tipo de vinculación al supuesto fraude debe ser debidamente sancionado y señaló que hay una responsabilidad importante en relación con el Estado dominicano de profundizar e investigar el caso hasta las últimas consecuencias.

“En este gobierno no hacemos como otros del pasado. Nosotros, bajo ninguna circunstancia, cubrimos a una persona que pudo haber cometido un yerro, un error, ya sea voluntario o no o haya participado en una actitud o una acción que no sea la propia”, expresó Paliza.

Sostuvo que quienes se hayan desviado de los caminos de servir correctamente a al país, tendrán que colocarse en frente de la justicia y responder no importa quiénes sean.

El pasado sábado 1 de mayo se produjo un supuesto fraude con el bolo número 13 durante la transmisión de los premios de la Lotería Nacional, por lo que el caso está bajo investigación.

La supuesta estafa dejó pérdidas a consorcios de bancas de apuesta de alrededor de 150 millones de pesos.

Luis Michell Dicent, administrador general de la Lotería, depositó ante la Procuraduría General de la República una querella en contra de los colaboradores responsables del sorteo.

Asimismo, la Autoridad Portuaria confirmó este viernes que inició una investigación en el puerto de Puerto Plata luego de que se realizara una denuncia por un presunto fraude millonario, en el que, se presume están involucrados varios empleados de esa institución.

En el supuesto fraude cometido se sustrajeron sumas de dinero que no se han especificado, y se realizaban con recibos elaborados manualmente, sin que se computarizaran esos reportes.

La información indica que en esos reportes manuales se asentaba la entrada a puerto de un número de menor al de las embarcaciones que realmente llegaban a esa terminal portuaria.

Luego del supuesto fraude millonario en la Autoridad Portuaria Dominicana en Puerto Plata, la gerente de la entidad en esa ciudad, Feyla Rodríguez Pavón, renunció alegando “motivos personales”.