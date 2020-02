$!Participación Ciudadana propone prohibir campaña política en todo proceso municipal

El movimiento no partidista Participación Ciudadana propuso a la Junta Central Electoral acordar con los partidos políticos “la prohibición de toda campaña electoral” hasta el 15 de marzo, día en que están programadas las elecciones municipales, como una contribución a la equidad, para llevar tranquilidad a la ciudadanía y para evitar más gastos en el proceso. Sugiere solo hacer una campaña de información y motivación del voto a nombre de la Junta. En una rueda de prensa, también cuestionó que se escuche un extenso comercial que expone todos los éxitos del candidato del Partido de la Liberación Dominicana, a pesar de la crisis que se vive en estos momentos del país, lo que considera que de continuarse estas violaciones a la ley ““jamás se pueden esperar unos comicios legítimos ni en marzo, ni en mayo o eventualmente en junio”. “Proponemos que la JCE acuerde con los partidos la prohibición de toda campaña electoral hasta el 15 de marzo y que solo se realice una campaña de información y motivación del voto a nombre de la Junta. Esto como una contribución a la equidad del certamen, a la tranquilidad de la ciudadana y a evitar cuantiosos gastos que en definitiva salen de los fondos de la sociedad”, sostuvo el movimiento.

Temas

Elecciones 2020

Elecciones municipales

Santo Domingo  