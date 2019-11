$!Partidos aliados al PRM sancionan proselitismo del presidente Danilo Medina

La decisión del presidente Danilo Medina de hacer proselitismo en el actual proceso de campaña electoral de cara a las elecciones municipales, congresuales y presidenciales del 2020, principalmente para reforzar al candidato presidencial Gonzalo Castillo del oficialismo, ha sido cuestionada y rechazada por representantes de partidos minoritarios aliados al Partido Revolucionario Moderno (PRM).

El presidente de Dominicanos por el Cambio (DXC), Manuel Oviedo, entiende que el mandatario debe leerse la ley que habla del servicio público que establece que los funcionarios deben tomar licencia para hacer campaña.

Medina continuaría este fin de semana respaldando las aspiraciones del candidato presidencial oficialista Gonzalo Castillo y de los demás actores municipales y congresuales en los municipios Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este.

Asimismo, Luis Miguel De Camps, presidente del Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), indica que el peledeísmo hace la ley y viola la ley.

“En la campaña del presidente se utilizan sin tapujos los recursos del Estado para empujar a un candidato oficialista”, declaró De Camps.

En ese sentido, Carlos Sánchez, secretario general de la Alianza por la Democracia (APD), dijo que el presidente Medina debe tomar una licencia con responsabilidad si desea hacer campaña.

También se quejó de que la Junta Central Electoral no sanciona, no regula y no cumple con la Ley Electoral 15-19.

Agregó que si el Presidente desea hacer campaña debe hacerlo sin escolta, sin vehículos y que no movilice a la gente que trabaja en el Estado.