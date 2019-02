$!Partidos anunciarían “Opción Morada” para candidatura de Leonel Fernández

Unos ocho partidos políticos emergentes habrían creado la llamada “Opción Morada” para respaldar al expresidente Leonel Fernández en sus aspiraciones presidenciales para las elecciones del 2020.

Algunos presidentes de organizaciones políticas consultadas confirmaron que están en esos aprestos para expresarse a favor del exmandatario, en momentos en que en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) hay fuertes tensiones por la lucha para la candidatura presidencial, y que en marzo se espera una definición del presidente Danilo Medina respecto a si procurará una modificación constitucional para facilitar su reelección.

El presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Elías Wessin Chávez, manifestó que “si Leonel sale del PLD, cambia el panorama, porque será el candidato a vencer”. “No hay nada definitivo, pues eso no se ha tratado, por lo menos con nosotros, el PQDC”, indicó.

Wessin Chávez indicó que la coalición Juntos Podemos, de la cual el PQDC, firmó el Acuerdo de Intención de coalición, será un Pacto para lo municipal y lo congresual, por lo que lo presidencial se ha dejado al libre albedrío de las bases de los partidos firmantes.

El dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) Vinicio Castillo Semán, recordó que “Leonel fue el creador del Bloque Progresista, ahora, obviamente a Leonel nadie lo puede apoyar antes de que él sea el candidato del PLD”.

Explicó que lo que se ha estado manejando es hacer un bloque de partidos para las elecciones congresuales y municipales, “pero la presidencial, aunque sé que hay buenas relaciones con Leonel dentro de los partidos, no he oído a nadie, porque sería apoyar un precandidato y no creo que en el mismo Bloque Progresista, que la mayoría son funcionarios del Estado, no creo que se adelanten a hacer un apoyo previamente”. Pese a esto, las fuentes de DL indican que el proyecto está en marcha.