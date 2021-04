$!Partidos insisten legisladores aprobaron RD$1,260 millones para las organizaciones políticas

Desde que en diciembre del año pasado se aprobara el Presupuesto General del Estado para el año 2021, los partidos políticos han iniciado una batalla en contra del ministro de Hacienda, Jochi Vicente, y del director General de Presupuesto, José Rijo Presbot, debido a que los funcionarios afirman que en la ley solo se aprobaron RD$630 millones y no RD$1,260 millones.

A esta problemática se suma que las organizaciones partidarias tienen más de cuatro meses sin recibir los recursos por parte de la Junta Central Electoral (JCE), aunque Rijo Presbot informó que cada mes se ha entregado, por cuotas, la parte que le corresponde a los partidos al organismo electoral.

En ese sentido, el secretario de asuntos jurídicos y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Dantés Díaz, señaló que Rijo Presbot no ha cumplido con el mandato de la Ley No. 237-20 de Presupuesto General del Estado, donde están asignando a los partidos políticos la partida que le corresponde, según se hace constar en dicha normativa.

“Él ha dicho que aún no entiende porque la JCE no les ha entregado los fondos a los partidos políticos si cada mes se le entrega la doceava parte de los RD$630 millones como establece la ley 237-20, pero cuando vamos a esa ley, que es la de Presupuesto y que fue promulgada el 03 de diciembre del 2020, nos damos cuenta que la aprobación congresual de los fondos fue de RD$1,260 millones y él no ha querido entender eso”, señaló Dantés.

El secretario de asuntos jurídicos del partido opositor dijo que en numerosas ocasiones se le ha pedido al director de Presupuesto que muestre en que gaceta fue aprobado el Presupuesto donde se le rebaja la contribución a los partidos políticos.

“Este señor (director de Presupuesto) está violando la ley, pero encima de eso está manipulando, porque la propia ley que ellos tienen en su página web, la 237-20 en el cuadro número nueve aprueba los RD$1,260 millones. No sé si este señor por órdenes del ministro de Hacienda o de quién está atentando contra el sistema de partidos políticos”, subrayó.

Dantés explicó que los partidos políticos que no cuentan con fondos no pueden funcionar y que sin ellos no hay democracia.

Señaló que hace dos meses el presidente de la JCE, Román Jáquez, les exigió el deposito completo de los fondos de los partidos a la Dirección de Presupuesto, pedido que no ha sido acatado, por lo que ese organismo electoral se niega a recibir la doceava parte de los RD$620 millones, debido a que este monto no fue el aprobado en el Congreso Nacional.

En el tomo uno de la Ley de Presupuesto desglosado que se encuentra en la página web de la Dirección General de Presupuesto, en la página 227, en la transferencia de fondo especial partidos políticos se establece la entrega de RD$630,200,000, mientras que la otra mitad indica “no aplica”.

En ese aspecto, Dantés señala que la Dirección de Presupuesto no es parte del Congreso Nacional, por lo que no pueden atribuirse la disminución de los fondos de los partidos, que ya fueron aprobados por los legisladores en su totalidad.

“Si ellos han puesto irresponsablemente ´no aplica´, es una decisión que este señor (director de Presupuesto) está tomando en sus manos la aplicación de la ley de una manera totalmente contraria a lo que el Congreso aprobó. Ni él ni nadie está por encima de la ley”, sostuvo Dantés.

A este pedido también se sumó Vinicio Castillo, dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), quien expresó que si Presbot mantiene su posición de desconocer la Ley de Presupuesto, la JCE y todos los partidos deben ir a los tribunales para que ahí se le ordene cumplir lo aprobado.

En tanto que el delegado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Tácito Perdomo, destacó que lo sucedido con los fondos de los partidos es un “hecho insólito que tiene varias lecturas”, iniciando por cómo la JCE va a distribuir los recursos que el Estado les asigna a los partidos políticos.

“Esto obedece, sin lugar a dudas, a un plan que viene desde lejos que es el bipartidismo, sin embargo luego de la JCE haber hecho una distribución anómala, ahora defiende que se entreguen los fondos completos”, destacó Perdomo.

El delegado señaló que hay una situación que no logra comprender, pues hay funcionarios que “desdicen” lo que se ha establecido desde la Presidencia de la República, pues el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, había dicho que la proporción de los recursos serían entregados a los partidos como es lo acostumbrado, que es un aproximado de RD$1,260 millones, acción que los funcionarios de otras dependencias no han acatado.