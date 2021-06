$!Pelegrin Castillo afirma Gobierno no puede imponer vacunación

Ante la creciente ola de contagios por la que atraviesa el país, las autoridades de Gobierno iniciarán una jornada de vacunación con puestos móviles en las provincias con más alto índice de contagios, y en ese mismo sentido un proyecto de resolución busca prohibir la entrada de personas que no se han vacunado a lugares y transporte de uso público.

Los métodos utilizados para atraer más personas a que completen su inoculación al igual que la resolución sometida por el senador Dionis Sánchez no han sido muy aceptados por el exministro de Energía y Minas, Pelegrin Castillo, quien señaló que a su consideración las autoridades de Gobierno no pueden imponer la vacunación obligatoria.

El también exdiputado por varios periodos indicó que se tiene que hacer un mejor esfuerzo para convencer a la población de vacunarse.

“Todavía no he visto un video explicando sistemáticamente y en forma convincente ventajas y riesgos de vacunarse y de no hacerlo, ni de otras medidas de salud, que sería mejorar defensas”, expresó Castillo.

Exhortó al presidente Luis Abinader a que la campaña de vacunación que están llevando a cabo la realicen con mejores argumentos y datos y que inciten a que la población eleve sus defensas naturales y que consuman más vitaminas claves, más sol y que hagan ejercicio acompañados de una mejor alimentación.

“La pandemia como la guerra plantean situaciones de excepción. Es cierto que las pandemias en cierta forma son una guerra con los virus, pero hay que evaluar en cada caso los riesgos y evitar que miedo o desinformación dominen. No es lo mismo letalidad del ebola que del COVID-19”, indicó a través de sus redes sociales el exfuncionario.