$!Peña Guaba propone que el PLD elija a Leonel Fernández candidato presidencial

El presidente del Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), José Francisco Peña Guaba, propuso “un pacto para la unidad y por el fortalecimiento del sistema democrático” entre el liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana para que el expresidente Leonel Fernández sea escogido como candidato presidencial del ese partido.

Peña Guaba planteó que la candidatura vicepresidencial le sea “encargada” al sector que encabeza el presidente Danilo Medina, y que el mandatario sea escogido como presidente del PLD a partir de agosto del 2020, hasta 2024.

“Que los precandidatos presidenciales y el liderazgo principal de ese partido se reserven, dentro del 20% dispone para reserva interna, las siguientes candidaturas: la doctora Margarita Cedeño como senadora del Distrito Nacional y del licenciado Gonzalo Castillo como alcalde de la misma demarcación”, dijo.

Además propuso habilitar al presidente Medina para que pueda presentarse en el futuro, después de 2020; para aprovechar la experiencia de los expresidentes esto pasen a ser senadores, consultores por cuatro períodos, para que puedan aportar sus conocimientos y experiencia a la nación.

Sugirió que para evitar el dispendio de recursos, para disminuir los costos de las campañas y para evitar otros daños graves al sistema electoral, unificar las elecciones para que sean celebrados un solo día, en el mes de mayo de 2016.

También que los precandidatos Temístocles Montás, concurra como candidato a senador por San Cristóbal; Carlos Amarante Baret, senador por la provincia Espaillat; Francisco Domínguez Brito, senador por Santiago.

“Que se tomen en cuenta los liderazgos de nuevas figuras para definir otras candidaturas, al igual que se preserve la posibilidad de que le sean cedidas las candidaturas senatoriales de San Juan de la Maguana y La Vega al sector del Presidente Medina”, dijo.

“La mayor preocupación de todos los sectores nacionales radica en que de manera definitiva se debe extirpar la posibilidad de reelecciones consecutivas y cambios o reformas constitucionales para mantenerse en el poder, por el presidente de turno. No seríamos sensatos si no nos diéramos cuenta de la realidad política dominicana actual. No se le puede pedir a un presidente en ejercicio que no defienda su legado y que el impedimento constitucional anule su probable participación en los futuros comicios, máxime si en este caso, ese impedimento operaria contra su persona solamente, por lo cual debe haber, para la tranquilidad de la nación, un proceso consensuado de reforma para conocer temas que puedan lograr su respaldo”, indicó.

Aseguró que el BIS y otros partidos, que respaldan a Leonel Fernández, colaborarán para restaurar las relaciones con las fuerzas políticas reconocidas por la Junta Central Electoral, mediante una gran unificación de organizaciones políticas diversas, creando la “GRAN ALIANZA NACIONAL RENOVADORA (GANAR)” para que, en paralelo al PLD y sus aliados, pueda gestionar los votos que garanticen su elección como presidente en el año 2020.

“Los peledeístas y el pueblo saben que el Doctor Leonel Fernández no gobernará contra nadie, que va a respetar celosamente la Constitución, que no permitirá retaliaciones políticas contra nadie, además de que está comprometido en su nuevo gobierno con la lucha por la transparencia, disminuyendo aún más el nivel de corrupción administrativa. Podemos participar en unidad, porque solo en unidad podemos alcanzar un nuevo triunfo electoral en 2020. De no ser así seremos barridos por la furia popular y por la historia”, enfatizó.