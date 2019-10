$!Peralta dice fue “pírrica” manifestación de leonelistas ante la Junta Central Electoral

Indicó que ese tipo de acciones no afecta la tranquilidad del país, del que dijo está muy tranquilo porque vivió en carne propia un proceso en el que no hubo problemas, donde por primera vez los datos se dan el mismo día.

"El pueblo está en calma, el pueblo ha mostrado su satisfacción a la Junta y hay un pequeño grupo, cada vez más pequeño que se resiste, pero que se sumarán porque la realidad es incontrovertible".

Indicó que Leonel Fernández no pudo presentar las supuestas pruebas que dice tener." Ese fue un espectáculo que no estuvo bien, muy pobre, no se presentó nada, no pudieron presentar ninguna prueba", dijo el funcionario entrevistado en el Palacio Nacional.

Peralta felicitó al pueblo dominicano por el civismo como se comportó y a la Junta Central Electoral porque ha llevado tranquilidad al pueblo dominicano, que ha permitido que un proceso tan complejo como el del domingo se conociera en tiempo real y en tiempo récord.

"Este es un ejemplo que ha dado el pueblo dominicano y esa Junta Central Electoral al mundo de cuanto avanzado estamos y cómo estamos reaccionando".

Favoreció que la Junta haga todo lo que tiene que hacer para dejar satisfechos a todos, siempre que sea lo que permite la Ley.

“No nos oponemos a nada y la Junta ha dicho que está dispuesta a hacer toda la auditoria , pero las mesas que se iban contar, que se hicieron aleatorias , se hicieron como quiso ese grupo, los sobres los pusieron ellos, ellos dijeron donde poner las que se iban a auditar , eso lo hicieron ellos eso i siquiera estuvo bajo el control de nosotros , fueron sacando y poniendo en las fundas , ese fue el proceso , fue un proceso totalmente transparente porque eso ustedes han visto la tranquilidad que expresa el pueblo dominicano” , destacó Peralta.