PLD acusa al PRM de tener vínculos con el narcotráfico y pide explicar “aportes de Yamil Abreu”

El ataque del PRM

Momentos antes, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), también en una conferencia de prensa, exigió al PLD que se someta a una investigación internacional para determinar cuál de los dos partidos está financiado por el narcotráfico.

“Por tanto, retamos al Partido de la Liberación Dominicana a que se someta junto al PRM a una investigación con participación de organismos internacionales, como la DEA o la Interpol, para determinar cuál organización política está financiada con el dinero del narcotráfico”, dijo José Ignacio Paliza, presidente de la organización.

Agregó que “el Gobierno y el PLD no tiene el monopolio de la moral para señalar a nadie en materia del narcotráfico en la política, mientras no ejecuten la solicitud de extradición pendiente y no se responda y se investigue a César ‘el Abusador’, de donar altas sumas de dinero a ese entorno político oficialista”.