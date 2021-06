$!PLD afirma Gobierno utiliza justicia como “arma política”

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció este martes que la carta aclaratoria publicada por la magistrada Miriam Germán Brito, Procuradora General de la República, evidencia que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) está utilizando la justicia como un arma política.

En este sentido, mediante una nota de la Secretaría de Comunicaciones, José Dantés Díaz, miembro del Comité Político y Secretario de Asuntos Jurídicos del PLD, expresó que el Gobierno del presidente Luis Abinader recurre a la llamada justicia independiente como arma política del gobierno en los momentos difíciles por los que atraviese su gestión y cuando baja la estima del gobierno ante la opinión pública, tratando de esconder las debilidades, la incompetencia y la ineficiencia de la actual gestión pública.

El dirigente político expresó que la pregonada independencia del ministerio público no existe y que esto queda demostrado cuando la misma Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, expresa que justo al día siguiente de haber tomado la decisión de dejar sin efecto la aplicación de alertas migratorias ilegales en los aeropuertos recibió la visita de dos funcionarios, que no pertenecen al área judicial, los cuales no apoyaron la decisión de la magistrada.

“Si eso no es interferencia del Poder Ejecutivo en el ministerio público, pues no sabría qué es. Pero además, cabe preguntarse ¿de qué nivel puede ser un funcionario del gobierno para que se sienta con autoridad suficiente para visitar a la Procuradora General de la República y expresarle, frente a su equipo, su desacuerdo con una medida adoptada por ella?”, se preguntó el miembro del Comité Político.

El Partido de la Liberación Dominicana reitera que reconoce y respeta el derecho que tiene el Ministerio Público de realizar todas las investigaciones que estime de lugar, pero en esta ocasión quiere poner de manifiesto que el accionar del gobierno evidencia que están haciendo uso de la justicia como arma política y como un velo para tratar de ocultar la ineficiencia de la actual gestión del presidente Luis Abinader.