PLD califica espejismo crecimiento de Luis Abinader en las recientes encuestas

La información la ofreció Melanio Paredes, miembro del Comité Político del partido de gobierno, quien precisó que el candidato opositor no ha sido sujeto de algún acto importante que le permita crecer como ha estado creciendo en las últimas encuestas, donde lo único que hizo fue volver a su casa y declararse contagiado de COVID-19.

“¿Por qué razón el candidato opositor no ha expuesto, como lo ha hecho Gonzalo Castillo su programa de gobierno, con medidas específicas para destinación sociales y económicas? No lo ha hecho”, subrayó.

Afirmó que ante ese hecho la dirección del partido entendió que se creó un espejismo, que sienten que Gonzalo Castillo en las encuestas del PLD y otras independientes mantiene el primer lugar en todo el país y con las campañas de encuestas mediáticas lo que se pretende es crear un ambiente de que va a ganar Abinader.

Melanio se refirió a la situación de salud de Luis Abinader expresando que “El 10 de junio el candidato opositor se declaró contagiado de COVID-19 y dos encuestadoras muy respetadas hasta este momento salieron a hacer mediciones el día 11 y 12 de junio, y el día 22 y24 de junio anuncian que ese candidato que venía en un proceso de crecimiento se incrementó desmesuradamente”.

Paredes habló en esos términos al encabezar una conferencia de prensa en la Cana Nacional del PLD, en la que estuvo acompañado del vocero oficial de esa organización política, Héctor Olivo.

Denuncian agresión

El vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Héctor Olivo y Melanio Paredes, miembrosMiembros del comité Político Nacional del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), informaron la mañana de este viernes que tras realizar una denuncia ante la Junta Central Electoral para que investigue el accionar de varios dirigentes de diferentes partidos políticos incluido el Partido Revolucionario Moderno (PRM), en varias provincias sobre un posible vinculación hechos ilícitos, uno de sus miembros fue víctima de una golpiza.

Durante una rueda de presa el vocero del PLD, Héctor Olivo y Melanio Paredes, miembro del comité Político Nacional PLD, denunciaron que uno de sus corresponsales de prensa de la provincia María Trinidad Sánchez, Jhon Vega, fue víctima de una golpiza luego de salir de una actividad del PLD.

Melanio Paredes explicó que luego de haber realizado la denuncia con los requerimientos para que la JCE investigue el accionar de los regerentes del PRM y otros partidos en varias provincias del país, incluida María Trinidad Sánchez, donde uno de los allegados al PLD fue víctima de un hacho de violencia.

“El PLD no hizo imputaciones, hizo preguntas para que la dirección de ese partido diera respuesta y hasta este momento no las ha dado. No se trata de que partido históricamente ha estado más vinculado a negocios sucios, sin embargo entendemos que los demás partidos y principalmente el partido opositor deberían explicar quiénes son esos candidatos y cuáles son esos vínculos que tiene”, expresó Paredes

Jhon Vega, explicó que su trabajo es recolectar información de varios hechos y darlos a conocer y que en ocasiones estos pueden afectar los intereses de muchas personas.

“Soy corresponsal del PLD y por ende algunas de mis informaciones, haciéndome eco de noticias nacionales que no son inventadas ni por el partido (PLD), ni por uno mismo que son comprobadas resultas ser molestosas para muchos”, aclaró Vega.