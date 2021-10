PLD convertirá en precandidatos a aspirantes presidenciales el 30 de octubre

Sobre la reforma fiscal

Al finalizar la reunión del Comité Político, el secretario general del PLD dijo que la reforma fiscal no fue parte de los puntos a tratar debido a que “pura y simplemente la reforma fiscal no existe y lo que hay hasta el momento son ensayos y globos aerostáticos”.

“Hasta tanto el Gobierno no presente la reforma, ya sabemos que por ahora no va al Consejo Económico y Social (CES), entonces el camino lógico que debe seguir es el Congreso Nacional y no vamos a discutir algo que el Gobierno todavía no se atreve a presentar de manera abierta y franca a la ciudadanía”, sostuvo.