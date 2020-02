$!PLD mueve sus fichas y presenta a Margarita como vice de Gonzalo

Está tranquila

Margarita Cedeño, de 54 años, sostuvo que los bombardeos que ha recibido por no acompañar a su esposo en su nueva organización no afectan su tranquilidad, y durante su discurso lloró y se abrazó varias veces a Gonzalo Castillo. “Tampoco me quitará el sueño el que me juzgue alguno por mi decisión de quedarme en mi partido, porque Dios es testigo de las razones y sentimientos que habitan en mi corazón”, dijo mientras se limpiaba las lágrimas. Seguidamente, el auditorio la apoyó con fuertes aplausos.

Sostuvo que después del 6 de octubre el PLD se ha fortalecido más que nunca y precisó: “Es un gran honor para mí el que Gonzalo Castillo, el Comité Político y todos ustedes confíen en mí para ser su vicepresidenta”.

Sobre las protestas que se realizan en la Plaza de la Bandera manifestó que esos jóvenes merecen el respeto y el amor de todos, y dijo que de ahora en adelante va a trabajar arduamente junto a Castillo, para que el 20 de agosto “asumamos la antorcha del triunfo”. Explicó que su trabajo no se limitará a apoyar a Castillo, sino a todos los candidatos municipales.