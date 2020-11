PLD no está de acuerdo con la adenda del Presupuesto del 2021

Gustavo Sánchez, vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana, indicó que la organización que representa no está de acuerdo con una serie de propuestas que llegaron dentro de la adenda del Presupuesto General Estado 2021, debido a que las mismas no pudieron estudiarla profundidad.

El legislador declaró que cuando la adenda llegó al Congreso Nacional proveniente del Poder Ejecutivo solo tuvieron 38 horas para estudiarla, tiempo que consideran poco para la magnitud que representa ese proyecto para el país.

Manifestó que no pueden votar por algo que no conocía y es por ellos que en la sesión del próximo miércoles, donde el presidente de la comisión bicameral que estudia el presupuesto, José Santana Suriel, presentará un informe favorable a la pieza, presentará algunas inquietudes.

“Esas inquietudes debieron ser vistas en la comisión bicameral y que no se presentaron, nosotros no nos vamos a cortar una vena por asuntos de los fondos de los partidos, eso no es para nosotros un tema prioritario”, señaló el legislador.

En ese sentido, el congresista explicó que durante la sesión presentarán al pleno las inquietudes y las propuestas que tienen para la misma.

Señaló que presentará ciertas modificaciones a la adenda, debido a que durante el encuentro que sostuvo con los demás miembros de la comisión bicameral no se pudo estudiar en su totalidad la misma.

El legislador dijo que “sancocharon” la adenda por falta de tiempo, por lo cual no pudieron presentar las inquietudes que, como representante del partido, tenía.

Dentro del presupuesto hay 16 ministerios que se les redujo la partida presupuestaria y seis de ellos se les incrementó, las cuales obedecen a prioridades del Gobierno central y que se darán a conocer en el hemiciclo de la Cámara de Diputados.

Entre los ministerios que se le aumentaron la partida presupuestaria se encuentran el Ministerio de la Presidencia con 400 millones; Salud Pública, Obras Públicas y al Ministerio de la Mujer.

El Presupuesto del año 2021 asciende a un billón 37, 842.3 millones de pesos y el mismo se modificó debido al retiro de las medidas transitorias que incluían el cobro de impuestos al salario de navidad, así como gravar con un 3 % las compras realizadas en monedas extranjeras con tarjetas de crédito/débito, así como los servicios digitales.