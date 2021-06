$!Pleno de la JCE está “muy preocupado” por gastos excesivo en campañas electorales

La Ley Electoral y de Partidos

Adelantó, también, que están trabajando con la propuesta de modificación a las dos leyes: la del Régimen Electoral y la de Partidos Políticos, estableciendo mecanismos que permitan que el cumplimiento a la misma no sea benigno, sino que realmente haya temor al incumplimiento de la norma.

“Lo primero que hicimos fue, que le dimos la condición de dirección a esa unidad; segundo, determinamos que la fiscalización y control de los recursos de los partidos deben ser fiscalizados cada año y no solo en el año electoral”, dijo.

El fiscal electoral

En lo concerniente a crímenes y delitos electorales, puntualizó que la JCE no tiene competencia para juzgarlos, pero sí puede tramitarlos, ya que eso es competencia del Fiscal Electoral.

En ese contexto, señaló que “esa unidad especializada depende del director de Persecución que a su vez depende de la procuradora, porque el Ministerio Público lo que tiene es una unidad”.

“No hay real y efectivamente un fiscal electoral que tiene una estructura independiente del Ministerio Público, es una unidad especializada que depende, y esta supervisada y dirigida”, reiteró.

Trabajar en la independencia, confianza y credibilidad

Razonó que la independencia ya no desde el punto de vista del órgano, la cual indicó se tiene por la Constitucional, sino la independencia como ser humano: “¡Uno es independiente! Siempre lo he dicho, por el carácter. Quien te va a permitir a ti ser o no ser imparcial es tu carácter, tu convicción y tus principios y valores democráticos”.

“Hay una expresión que quisiera usar: ‘una cadena de confianza’. No es que yo voy a ser confiable porque yo lo diga, es una cadena de acciones y de hechos que me van a permitir a mí que la ciudadanía y el sistema de partidos políticos, movimientos y agrupaciones vayan confiando en la institucionalidad y en las personas que gestionan el proceso electoral y el Registro Civil también, porque es el día a día de la JCE”, manifestó Jáquez Liranzo.