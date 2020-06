$!Poder Ejecutivo rechaza prórroga del estado de emergencia sea ilegítima

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, declaró este martes que la prórroga del estado de emergencia recientemente aprobada por el Congreso Nacional y promulgada por el Poder Ejecutivo por 17 días, no es ilegítima.

Espinal rechazó que no es cierto que la extensión de la última prórroga no podía exceder el plazo de los 12 días, que fue el plazo anterior, pues la prórroga no se emite sobre la prórroga, sino por la extensión del estado de emergencia.

La reacción se genera luego de la solicitud del Partido Revolucionario Moderno (PRM) al Tribunal Constitucional de que se conozca un recurso de inconstitucionalidad contra la prórroga al estado de excepción en la modalidad de emergencia aprobado por el Congreso Nacional, en el que se argumenta que la resolución 67-20, dictada por el Congreso y los decretos 2013-20 y 214-20 del Poder Ejecutivo, violan los principios constitucionales de seguridad jurídica, proporcionalidad y legalidad.