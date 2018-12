Políticos dominicanos alertan sobre intenciones del Gobierno de firmar el “Pacto para Refugiados”

Figuras políticas del país han expresado su rechazo al “Pacto de Refugiados” que alegadamente está pendiente de firma de parte del Gobierno dominicano y advierten que abriría las puertas para que la República Dominicana acepte a miles de inmigrantes, sobre todo haitianos, en calidad de refugiados.

Políticos como José Ricardo Taveras, ex director de Migración y uno de los principales dirigentes de la Fuerza Nacional Progresista (FNP); Roberto Rosario, expresidente de la Junta Central Electoral (JCE) y dirigente del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y Juárez Castillo, también de la FNP, han dado la voz de alerta sobre las consecuencias negativas del referido acuerdo.

“En el año 2015, no teníamos en RD refugiados, existían unos pocos expedientes, como 12, que fueron trabajados, por tanto no veo la utilidad política y humana de nosotros en estos momentos para firmar ese pacto”, dijo Rosario en su cuenta de Twitter.

Rosario ha sido enfático en su postura a favor de que el Gobierno aplique una política migratoria en contra de los ilegales, principalmente contra los nacionales haitianos.

De su lado, Taveras dijo que algunas personas están confundiendo este pacto con el Pacto Mundial para la Migración, iniciativa de la ONU que la República Dominicana decidió no firmar tras una fuerte presión social en ese sentido. Igual decisión tomaron otros países argumentado, igual que República Dominicana, que era un riesgo para aplicar políticas migratorias sin afectar los intereses de la nación.

“Algunos están confundidos, el Pacto Migratorio es una cosa y el Pacto de Refugiados es otra. El primero no se firmó, el segundo está pendiente de firma. Ojo: No al Pacto de Refugiados”, advirtió el dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), partido caracterizado por su postura nacionalista.

Juárez Castillo, dirigente también de la FNP, planteó que si el Gobierno dominicano firma el pacto se le estaría obligando “a responder a necesidades” de los haitianos que vendrían a la República Dominicana en calidad de refugiados.

“Según Pacto de Refugiados de ACNUR/ONU, que bajo ninguna razón deben firmar a nombre de RD el Pte.@DaniloMedina y Canciller @MiguelVargasM, se estaría obligándonos a ”responder ”estas” necesidades” de los cientos miles o millones de ”refugiados” haitianos que puedan venir en Estampidas”, posteó con parte del texto del documento reseñando el punto 2.7 que dice: “Los Estados y partes interesadas pertinentes aportarán sus recursos y pericia para facilitar el acceso de la población refugiada y las comunidades de acogida a una alimentación suficiente, segura y nutritiva, que incluya las mujeres, la niñez, personas jóvenes, las personas con discapacidad y adultos mayores”.

Ellis Pérez, exministro de Turismo, también se refirió al tema. “Me gustaría conocer la posición de las grandes potencia como USA, China Rusia y Australia sobre el nuevo Pacto de Refugiados que nos presenta la ONU. Ninguno de estos firmó el pacto anterior. Firmarán ahora? Y nosotros, nos comportaremos como en el anterior, o hacemos hara kiri?

Fuentes de Diario Libre indican que existen fuertes presiones de parte de los Estado Unidos y otros sectores para que el Gobierno dominicano cree las condiciones para firmar el pacto que permitiría traer refugiados a la nación.

Balaguer rechazó aceptar campamentos en 1994

En febrero de 1994, el entonces presidente de la República Joaquín Balaguer (ya fallecido) rechazó la propuesta de permitir la instalación en suelo dominicano de campamentos para recibir haitianos, en calidad de refugiados, que habían penetrado a territorio estadounidense y otras naciones en embarcaciones huyendo de la crisis de su país.

“Funcionarios del gobierno norteamericano y organismos internacionales, han insistido en que la República Dominicana conceda refugio a los haitianos que están abandonando su país en embarcaciones hacia los Estados Unidos y algunos otros destinos; asimismo esos funcionarios me reiteraron el compromiso del gobierno norteamericano de responsabilizarse por completo , de todos los gastos que conllevaría la construcción de las instalaciones , que servirían de campamento, en territorio dominicano, a los refugiados haitianos”, dijo el mandatario al hacer pública la propuesta. Agregó que su respuesta fue declinar el ofrecimiento. “Mi respuesta fue que ya que ellos se ofrecían a asumir todos los gastos que acarrearían las construcciones y mantenimiento de dichos campamentos en nuestro país, entonces lo adecuado era que lo hicieran al otro lado de la frontera, en el mismo Haití pero, no de este lado de la frontera. No en suelo dominicano!”, adujo el político, de acuerdo a una publicación colgada en la página del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), la cual anexamos: http://www.prsc.com.do/st/index.php/en/417-el-patriotismo-inmaculado-de-balaguer-reivindica-el-sacrificio-de-los-trinitarios

El Pacto de Refugiados

El “Pacto Mundial sobre Refugiados” es una iniciativa de la Agencia de la Organización de los Estados Unidos para los Refugiados (ACNUR), pendiente de que sea aprobada por la ONU en una Asamblea General antes de que finalice el año 2018. Se elaboró luego de “extensas consultas”.

“Después de 18 meses de extensas consultas con los Estados Miembros de la ONU, expertos, sociedad civil y refugiados, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados presentó el Pacto Mundial sobre Refugiados como parte de su informe anual de 2018 a la Asamblea General. Se espera que el acuerdo sea aprobado por la Asamblea General antes de fines de 2018”, dice la ACNUR en su página. La entidad expresa que el documento cuenta con “fuerte y amplio apoyo de la comunidad internacional”.

Sus puntos

El pacto mundial propuesto tiene cuatro partes:

1. Una introducción que establece los antecedentes, principios rectores y objetivos del pacto mundial.

2. El Marco de Respuesta Integral para los Refugiados (CRRF), según lo acordado por los Estados miembros en el Anexo I de la Declaración de Nueva York.

3. Un Programa de Acción que establece medidas concretas para ayudar a cumplir los objetivos del acuerdo, que incluye:

Mecanismos para compartir cargas y responsabilidades a través de un Foro Global de Refugiados (cada cuatro años), mecanismos nacionales y regionales para situaciones específicas y herramientas como financiamiento, alianzas y recopilación y distribución de datos.

Áreas que necesitan apoyo, desde la recepción y admisión, la satisfacción de las necesidades y el apoyo a las comunidades, hasta las soluciones.

4. Los mecanismos para el seguimiento y la revisión, que se llevarán a cabo principalmente a través del Foro Global de Refugiados cada cuatro años, una reunión anual de funcionarios de alto nivel (que se celebra cada dos años entre foros) y el informe anual del Alto Comisionado a la Asamblea General. El seguimiento y la revisión también incluirán el desarrollo de indicadores para medir el éxito hacia el logro de los cuatro objetivos del acuerdo.