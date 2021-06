$!Politóloga califica al Parlacen como “un oneroso refugio de corruptos”

Asimismo, manifestó lo “oneroso” que le sale al Estado tener que subsidiar salarios y viáticos a 20 diputados del Parlacen “equivalentes a US$4,658 mensuales, distribuidos en 1,200 dólares de salario y US$ 2,800 que equivale por cada diputado que multiplicado por 12 representan a US$ 58,896, igual a RD$3,241,968 por cada diputado, para un total de RD$ 64,983,9360 al año.

La también investigadora señaló en un comunicado que el organismo “puede considerarse como un gran elefante blanco (...) que no ha incidido en los procesos de integración de la región, pues sus decisiones solo constituyen propuestas y recomendaciones, ya que no son vinculantes (obligatorias) para los Estados-Parte”.

La politóloga y activista social, Silvia Soto Fernández, calificó al Parlamento Centroamericano como “un refugio estratégico para que políticos y funcionarios corruptos, se protejan bajo la sombrilla de la inmunidad que le proporciona la entidad”, al tiempo que indicó que el Parlacen no ha realizado ningún aporte a la democracia.

Consideró que esta posición en el país ha sido utilizada, en la mayoría de los casos, como “premio de consolación a algunas figuras políticas que no fueron tomados en cuenta en otros espacios, o a ciertas figuras que han hecho importantes aportes históricos o coyunturales en el plano político, pero, que se niegan a dar paso al relevo generacional o de otras figuras que también poseen el perfil y los méritos”.

A su juicio la República Dominicana no debería ser miembro del Parlacen, por lo que espera que el Gobierno analice a fondo la necesidad de que este tipo de organismos y figuras jurídicas y políticas, que no aportan no cumplen un rol importante y necesario, sean eliminadas y sus recursos reorientados.