“Pondré atención al empleo, el campo y la seguridad y otros”

“Hay que ponerle atención a la frontera”

l referirse a la frontera, el precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dijo que es un aspecto al que hay que prestarle mucha atención porque entra en el renglón de lo que es seguridad nacional.

“Yo creo que soy el único precandidato que me mudé a la frontera, Charlie y yo. La frontera será nuestro principal reto para nosotros, debo reconocer que el actual Gobierno, encabezado por el compañero Danilo Medina, ha tomado una serie de medidas, pero hay que seguir mucho más allá”, dijo Pared Pérez.

Sostuvo que para ir conociendo el problema fronterizo, se pasó un fin de semana completo recorriendo toda la zona fronteriza, hablando con la gente, “con el fin de identificar cada problema”.

“Se ha demostrado que la Ley 28-01 no ha sido suficiente como una manera de estimular la inversión y en otro caso se ha desvirtuado y yo creo que hay que recuperar”, agregó.

Subrayó que en el primer gobierno de Leonel se crearon comisiones, para buscar mecanismos que satisficieron a Haití y al país, y cree que eso hay que retomarlo.

“Hay que retomarlo, porque de esta parte ha habido sinceridad, pero esa actitud no ha sido la misma por parte de las autoridades haitianas y no me refiero a las autoridades actuales, si no ha todas las que han estado”, indicó.

Manifestó que hay que encarar con más énfasis a las autoridades haitianas si quieren mantener una relación armoniosa con la República Dominicana y agregó que en este caso también ha faltado voluntad política.

Según Pared Pérez, ha faltado darle más carácter al asunto con Haití. “Y yo creo que eso contribuiría a ayudar con esto, porque aun cuando la Constitución en lo referente a la frontera hace hincapié en que se privilegiará la inversión en la misma, eso ha sido letra muerta”, enfatizó.

Explicó que también hay que desarrollar un programa sincero que no se limite a lo que fue la Ley 28-01, “sino procurar mecanismos que estimulen aun más la inversión en la frontera de la República Dominicana”.

Sostuvo que la zona fronteriza es otra de sus prioridades por su sensibilidad y porque es un asunto de seguridad nacional que se debe atender.