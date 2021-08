$!Por ausentismo de 19 senadores no pudo conocerse el Código Penal

En vista de la inasistencia de los congresistas, en su mayoría del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y los del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) con el apoyo de uno de la Fuerza del Pueblo, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, se vio precisado a no iniciar la sesión ordinaria.

Por la ausencia de 19 senadores, de los cuales 12 presentaron excusas por escrito para no asistir, el Senado no pudo conocer esta tarde el informe favorable y sin modificaciones que sería presentado sobre el proyecto de ley del Código Penal por la comisión especial del Senado.

La presente legislatura extraordinaria, por el estado de emergencia, vence el próximo 15 de agosto, a las 12:00 de la noche.

¿Tumbaron la sesión?

De inmediato el vocero del bloque de senadores de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, afirmó que este martes se presentó un precedente poco visto en el Congreso Nacional porque “se gestionó tumbar la sesión”.

Dijo que se hicieron llamadas telefónicas para que los legisladores no iniciaran las discusiones sobre el Código Penal.

Consideró que se supone que todo el senador que tenga un planteamiento sobre esa pieza legislativa el lugar donde debe de hacerlo es en el hemiciclo.

“Es un precedente funesto porque esto puede repetirse en otras iniciativas”, advirtió.

Precisó que el Código Penal debió de discutirse en el pleno senatorial y que cada cual planteara sus posiciones.

Afirmó que existe un sector que como no pudo lograr en la Cámara de Diputados que algunas propuestas fueran incluidas quiere “boicotear” la aprobación de esa importante pieza legislativa.

En tanto que el senador perremeísta Antonio Taveras, quien no asistió a la sesión ordinaria del Senado, tan pronto se cayó dicha reunión convocó a los periodistas a una rueda de prensa en su oficina senatorial, ubicada en la sede de ese órgano legislativo.

Argumentó que como no se sentía cómodo para conocer el informe de un proyecto de ley, que solo había sido leído en una comisión especial que integra y que no se había estudiado, no asistió a la sesión ordinaria convocada.

Afirmó que no hay que hacer una tormenta y atribuyó al “juego democrático” la decisión de una mayoría de senadores de no asistir a la sesión ordinaria.

Lamentó que el Código Penal se centrará en un “falso debate” sobre las tres causales.

“Yo creo que no me iba a sentir bien cuando eso no se discutió solamente se leyó en la comisión especial”, expresó.

La legislación ha enfrentado dificultades para su aprobación, debido a confrontaciones entre los legisladores en torno a lo que se le debe cambiar. El aborto y las tres causales, la corrupción y las sanciones que ameritaría, así como la discriminación por género y preferencia sexual, están entre los temas que han causado debates y enfrentamientos.