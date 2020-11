Presidencia dice que "cambia las botellas por servidores públicos eficientes"

Yo pasé 8 años en OISOE, coordiné el programa de edificaciones escolares en tres regiones, también ejecuté el programa de construcción de 250 estancias infantiles. 8 años sin vacaciones ni fines de semana. Me cancelaron por ser dirigente del PLD pero ahora fui una botella. Dios!

Por lo que entiendo de su tweet lo que el pide es respeto por parte de la Presidencia, ya que como usted bien dice no todos se podian quedar ya que los cargos no son para siempre, pero eso no significa que le tengan q faltar el respeto llamandole botella.