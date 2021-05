$!Presidente Abinader designa a Bartolomé Pujals como su asesor

El excandidato a la alcaldía del Distrito Nacional, Bartolomé Pujals, será asesor del presidente de la República, Luis Abinader, en políticas de innovación y en proyectos sociales innovadores.

El político declaró que el mandatario lo invitó a que comparta sus ideas y propuesta de Gobierno para lo que se ha formado en el servicio público.

Pujals aspiró por el partido Alianza País, opositor al gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Indicó que en su condición de asesor del jefe de Estado le ha tocado la oportunidad de ser parte de la construcción de proyectos que implican temas como educación, innovación, arte público, comercio electrónico, salud, reformas institucionales, derechos humanos, cuyos incumbentes les toca ejecutar

“A los asesores no nos toca estar en la primera línea. No ejecutamos. Coordinamos, articulamos, ayudamos a construir consensos, aportamos otras perspectivas, facilitamos el diálogo. Tener la oportunidad de jugar este rol, me resulta una gran experiencia personal y profesional, escribió a través de su cuenta de Twitter.

Dijo que está convencido de que República Dominicana requiere de todos y por eso dio un paso al frente en las elecciones pasadas.

“Desde siempre he dicho que los cambios se hacen desde fuera y dentro de las instituciones. Si no creyera en el servicio público no me hubiese postulado a un cargo electivo”, manifestó.

“El presidente Abinader me ha demostrado su talante democrático al recibir de buen grado las diferencias de enfoque que en varios temas hemos tenido. Sobre nuestras coincidencias trabajaremos, sobre nuestras diferencias debatiremos”, mencionó.