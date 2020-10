$!Presidente Abinader: “Es momento de invertir en República Dominicana”

Atraer una mayor inversión extranjera al país, impulsar el Nearshore, trabajar para que la República Dominicana sea un Hub Logístico Regional y eliminar la burocracia estatal forman parte de las prioridades del gobierno que encabeza el presidente de la República, Luis Abinader.

Así lo afirmó el primer mandatario durante su ponencia en el marco del “Forecast on the America and the Caribbean” (Folac), que organiza la Asociación de Cámaras Americanas de Comercio en América Latina (AACCLA, por sus siglas en inglés) y que se produjo en el contexto de la 28 va. edición de Semana Dominicana en Estados Unidos.

“Este es el momento de invertir en la República Dominicana y de crear alianzas estratégicas que incidan en la creación de nuevas oportunidades de negocios para fortalecer la competitividad del país y estrechar las relaciones con nuestro principal socio comercial”, afirmó Abinader ante la audiencia virtual que siguió el evento.

Abinader se mostró a favor de que el país aproveche su privilegiada localización geográfica para impulsar el Nearshore y aprovechar la tendencia de empresas norteamericanas que están recolocando sus cadenas de suministro en mercados más cercanos.

Durante el conversatorio, el presidente destacó las bondades que ofrece el país para atraer la inversión extranjera en términos de infraestructura, facilidades a la inyección de capitales y los acuerdos de libre comercio de los cuales la República Dominicana es signataria.

En ese sentido, habló de la importancia del acuerdo firmado recientemente con la Corporación Financiera de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (DFC, por sus siglas en inglés) y el desarrollo del programa “América Crece”, mediante el cual el país podrá acceder a financiamientos de hasta 2,000 millones de dólares y que, según afirma, incidirá en la recuperación económica de empresas de los sectores energético, turístico, infraestructura, zonas francas y medianos negocios del país.

“El principal objetivo de nuestro gobierno consiste en crear unos 300 mil nuevos empleos en los próximos años, que proyectamos lograr a través del crecimiento de las empresas mediante el establecimiento de alianzas público-privadas y la apertura a la inversión extranjera”, puntualizó.

El presidente dijo que introducirá próximamente al Congreso un proyecto de ley para establecer el programa “Burocracia Cero”, que trabaja en colaboración con la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr), y con el que se busca eliminar la burocracia gubernamental para agilizar y hacer más eficiente la administración pública.

El conversatorio con Luis Abinader se produjo en el marco de la Semana Dominicana, evento que promueve el clima de negocios y las inversiones para impactar el desarrollo y la competitividad entre República Dominicana y los Estados Unidos, y que se por primera vez se desarrolla en una modalidad online.